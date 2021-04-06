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İSTANBUL

Sultanbeyli’de 'pes' dedirten görüntüler: 'Seri köz' yolculuğu

İstanbul Sultanbeyli’de araç trafiğinin yoğun olduğu caddede motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir eliyle motosikletin direksiyonunu tutarken diğer eliyle içi nargile közü dolu kovayı tutarak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğunda kaskının da olmaması ise dikkat çekti. Başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen o anlar görenleri şaşkına uğrattı.

Haber Merkezi İHA
Sultanbeyli’de pes dedirten görüntüler: Seri köz yolculuğu
Motosiklet sürücüsünün köz taşıdığı anlar böyle kaydedildi.

Olay geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Petrol Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki 34 CPJ 247 plakalı bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halinde olduğu sırada bir eliyle motosikleti sürerken diğer eliyle de sopaya bağlı olan içi nargile közü dolu kovayı tutarak tehlikeli bir şekilde yoluna devam etti.

Tehlikeli yolculukta motosiklet sürücünün kaskının ve herhangi bir motor kıyafeti olmaması dikkat çekti.

Motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk trafikte seyir halinde olan başka bir sürücün araç kamerasına yansıdı.

Trafikte bir süre daha ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kadıköy'de motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
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Kadıköy'de motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
Kadıköy'de motosiklete binen 2 kişi, seyir halindeyken tekerlekli ürün standı taşıması görenlere adeta pes dedirtti. Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Recep Peker Caddesi'ndeki motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
OYNAT 00:44
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
Bursa'da ikisi çocuk üç kişinin bindiği elektrikli bisiklet yürekleri ağza getirdi. Kameralara yansıyan olay, Bursa'nın en işlek caddelerinden Mudanya Bulvarı'nda yaşandı. Acemler Kavşağı'ndan merkez istikametine doğru ilerleyen elektrikli bisikleti görenler şaşkına döndü. Sürücü, önünde ayakta duran 5 yaşlarındaki çocuk ve arkasında düşmemek için sıkı sıkı tutunan 8 yaşlarındaki çocuk ile adeta kazaya davetiye çıkararak yol aldı. Toplam 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet, kısa süre sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.


Video: Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada


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