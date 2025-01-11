Sultanbeyli’de randevusuz halk günü

Vatandaşları misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Tombaş, “Daha güzel bir Sultanbeyli inşa etme arzusuyla çalışıyoruz. Bunu da istişareyle, vatandaşlarımızın görüş ve önerileriyle gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Bu sebepten randevusuz Halk Günü programı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın görüş, talep ve önerilerini dinledik. Tek tek notlarımızı aldık. Sorunları veya talepleri daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün bu buluşmaya gelen, sohbetimize ortak olan, çayımızı içen tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde ifade etti.