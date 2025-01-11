Sultanbeyli’de randevusuz halk günü

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, randevusuz Halk Günü başlattı. Belediye Başkanlık Binası’nda gerçekleşen ilk programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Talep ve önerileri dikkatle dinleyip not alan Tombaş, "Amacımız, vatandaşlarımızın sorunlarını veya taleplerini hızlı bir şekilde çözmek" dedi.
Sabah saat 09.00 ila 14.00 arasında gerçekleşen programa genç-yaşlı, kadın-erkek yüzlerce vatandaş katıldı. Halk Günü programından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, yakın ilgi ve alakası için Başkan Ali Tombaş’a teşekkür etti.
Amacımız; Hızlı ve etkili çözüm üretmek
Vatandaşları misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Tombaş, “Daha güzel bir Sultanbeyli inşa etme arzusuyla çalışıyoruz. Bunu da istişareyle, vatandaşlarımızın görüş ve önerileriyle gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Bu sebepten randevusuz Halk Günü programı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın görüş, talep ve önerilerini dinledik. Tek tek notlarımızı aldık. Sorunları veya talepleri daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün bu buluşmaya gelen, sohbetimize ortak olan, çayımızı içen tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde ifade etti.
Randevu mecburiyeti olmaksızın doğrudan Başkan ile görüşme imkanı bulan vatandaşlar, Halk Günü uygulamasından memnuniyetini ifade etti.