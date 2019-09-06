Gündem Sultanbeylide yaz okulları yoğun geçti
İSTANBUL

Sultanbeyli’de yaz okulları yoğun geçti

Sultanbeyli Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun ardından düzenlediği yaz okullarıyla gençlere yönelik örnek çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Gençlerimizi her türlü tehlikelerden uzak; milli ve manevi duygularla dolu olarak yetiştireceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Katılımcılara Hüseyin Keskin tarafından sertifika verildi.
Katılımcılara Hüseyin Keskin tarafından sertifika verildi.

Sultanbeyli Belediyesi’nin 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ardından düzenlemiş olduğu yaz okuluna öğrenciler bu yıl da yoğun katılım sağladı.

24 Haziran’da başlayan yaz okulu, öğrenciler için hem verimli hem eğlenceli geçti. 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yaz okullarında değerler eğitiminin yanında satranç, resim ve müzik derslerinden oluşan hobi kursları verildi.

Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi gibi farklı spor faaliyetleriyle de öğrencilerin fiziksel gelişimi desteklendi. Topkapı Sarayı ve Miniatürk gezileriyle de Türkiye’nin sahip olduğu kültürel zenginliklerin tanıtımı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı birçok etkinlik; velilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yaz okuluna katılan 80 öğrenciye, Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde robotik kodlama eğitimi verilerek analitik düşünme becerisi kazandırıldı.

ALTI MERKEZDE YAZ OKULU

Eylül ayı itibariyle sona eren yaz okullarına toplam katılan öğrenci sayısı 1307 oldu. Yaz okulları Adil Gençlik Merkezi, SUGEM, Hasanpaşa Gençlik Merkezi, İstanbulensis Gençlik Merkezi, Yunus Emre Değerler Akademisi ve Battalgazi Gençlik Merkezi olmak üzere toplam altı gençlik merkezinde gerçekleştirildi.

SINAVLARDA BAŞARI ÇITASI YÜKSELİYOR

  • Sultanbeyli, eğitim alanında özellikle son 10 yılda çok büyük mesafe kat etti. Açılan her okul, kütüphane ve gençlik merkezi ile Sultanbeyli’nin İstanbul’daki sınav başarısı hızla yükseliyor. Her gencimizi ülkemize kazandırmak amacında olan Sultanbeyli Belediyesi, gençlere yönelik örnek çalışmalar yapmaya devam ediyor.

GELECEĞİN MEŞALELERİ YETİŞİYOR

“Öğretmenlerimiz ve eğitim camiamızla birlikte bu alanda yaptığımız fedakâr çalışmalarla inşallah amacımıza ulaşacak, gençlerimizi her türlü tehlikelerden uzak; milli ve manevi duygularla dolu olarak yetiştireceğiz.” diyen Başkan Keskin şöyle devam etti:

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“Ülkemizin üstlendiği büyük misyon bunu gerekli kılıyor. Cennet vatanımızda yaşanan her olumlu gelişme mazlumlara ışık, bu coğrafyada milli ve manevi duygulara bağlı yetişen her öğrenci geleceğimiz için yanan bir meşale oluyor. Bu inançla yürüyor, güçlüklerin bizi daha da kuvvetlendirdiğini biliyoruz.”

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