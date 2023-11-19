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Sultanbeyli’ye tam donanımlı afet merkezi

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 14 bin metrekare alan üzerine, çok fonksiyonlu bir merkez olarak kurulan Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı. Başkan Hüseyin Keskin, “Sadece depremle ilgili değil, diğer bütün felaketlerle ilgili eğitimler alabilecekleri ilanlarımızı oluşturduk” dedi.

04:00 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 06:05 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bahçesinde bulunan ve gündelik yaşamda piknik alanı olarak hizmet verecek olan kamelyalar ise olabilecek bir afet durumunda hızlı ve pratik şekilde 4’er kişilik konaklama alanına dönüşerek, şehir dışından yardıma gelecek ekipler için konaklama alanı ihtiyacını karşılayacak.

Bahçesinde bulunan ve gündelik yaşamda piknik alanı olarak hizmet verecek olan kamelyalar ise olabilecek bir afet durumunda hızlı ve pratik şekilde 4’er kişilik konaklama alanına dönüşerek, şehir dışından yardıma gelecek ekipler için konaklama alanı ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye Yüzyılı’nda Sultanbeyli yeni eserler ve yeni hizmetler kazanmaya devam ediyor. Çok fonksiyonlu olarak inşa edilen ve alanında ilkler arasında yer alan Sultanbeyli Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeylili vatandaşlar katıldı. İçerisinde Afet Koordinasyon ve Yönetim Merkezi, eğitim merkezi, seminer salonu, mutfak, erzak depoları, Arama Kurtarma Timi malzeme depoları, Turgut Cansever Kütüphanesi, revir ve müşahede odası bulunan merkez; peyzaj uygulamalarıyla da bir yaşam alanına dönüştürüldü.


SON TEKNOLOJİ İLE DONATILMIŞ

Öte yandan afet merkezine ilerleyen günlerde geçici sığınma evleri de ilave edileceği öğrenildi. Bin metrekare kapalı eğitim alanına sahip merkezde ilçe sakinlerine ve binlerce gence afetlerle ilgili eğitimler verilebilecek. Eğitimler için oluşturulan özel alanda sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak yangın ve sellere yönelik afet bilinci eğitimleri, sanal oda, son teknoloji ile donatılmış ilk yardım eğitim alanı, interaktif söndürme cihazlarının kullanılacağı yangın eğitim simülasyonu, 2 eksenli deprem simülatörü ve eğitim salonu, 5D sinema salonu, dumanlı alanlardan kaçış koridoru, yaşanmış bir deprem sonrası oluşacak yıkımı gözlemleyebilmek için hazırlanan enkaz koridoru bulunuyor.


OTEL KONFORUNDA KONAKLAMA İMKANI

Merkezin bahçesinde çocuk oyun alanı, koşu pisti, 4 bin 400 metrekare yeşil alan bulunuyor. Eğitim istasyonları ile afet durumlarında neler yapılması gerektiği hakkında vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecek. Bahçesinde bulunan ve gündelik yaşamda piknik alanı olarak hizmet verecek olan kamelyalar ise olabilecek bir afet durumunda hızlı ve pratik şekilde 4’er kişilik konaklama alanına dönüşerek, şehir dışından yardıma gelecek ekipler için konaklama alanı ihtiyacını karşılayacak.


#Sultanbeyli Belediyesi
#İstanbul
#Hüseyin Keskin
2 saat önce
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