Sultangazi’de Erzurum tanıtım günleri

Konuşmaların ardından protokol ve dernek üyeleri açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Bakan Soylu ve Başkan Dursun stantları gezerek yöresel ürünlerin tadına baktı.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu’nun farklı kültürlerini düzenlediği etkinliklerle ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Rize ve Siirt tanıtım günlerinin ardından bu kez Dadaşlar diyarı Erzurum’un kültürü ve yöresel lezzetleri Sultangazi’ye taşındı. Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği Erzurum Tanıtım Günleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda düzenlenen açılış programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Sultangazi İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Meclis Üyesi İmdat Kamacı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Abdurrahman Dursun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek başladı. Bakan Soylu, “Makamlar ve hayat gelip geçicidir. Asıl mesele arkamızda ne bıraktığımızdır. Erzurum’un Nene Hatunları, Dadaşları Erzurum’a övünecek bir miras bırakmıştır. Bir vatan sevdası, bir kardeşlik ruhu, iman ve itikat bırakmıştır. Bugün burada olmaktan onur duyuyorum” dedi.

SULTANGAZİ SULTAN ŞEHİR OLACAK

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, etkinliğin 8 gün süreceğini belirtti. Tanıtım günlerinin devam edeceğini belirten Başkan Dursun, “Sultangazi 81 vilayetimizden binlerce insanın yaşadığı güzide bir şehir. Sultangazi’yi sultan şehir haline dönüştürürken kültür ve sosyal faaliyetlerle öne çıkan bir şehir haline getirmek istiyoruz. Dadaşlar diyarı ‘Erzurum Tanıtım Günleri’nde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İmdat Kamacı da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.