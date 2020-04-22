Sultangazi'de korkutan anlar: Tramvay İETT otobüsüne çarptı

Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvay İETT otobüsüne çarptı. İddialara göre freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarparak durabildi.
İstanbul Sultangazi’de raydan çıkan tramvay belediye otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
TRAMVAYIN FRENİ BOŞALDI İDDİASI
Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvayın, İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay saat 11.00 sıraların Sultançiftliği mahallesi durağında meydana geldi. Freni boşalan tramvay raydan çıkarak İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vatmanın fren arızası nedeniyle duramadığını söylediği öğrenildi.
Kaza nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.