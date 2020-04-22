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İSTANBUL

Sultangazi'de korkutan anlar: Tramvay İETT otobüsüne çarptı

Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvay İETT otobüsüne çarptı. İddialara göre freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarparak durabildi.

Haber Merkezi DHA
Sultangazi'de tramvay ile otobüs çarpıştı
Sultangazi'de tramvay ile otobüs çarpıştı

İstanbul Sultangazi’de raydan çıkan tramvay belediye otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

TRAMVAYIN FRENİ BOŞALDI İDDİASI

Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvayın, İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA
Sultangazi'de freni boşalan tramvay, İETT otobüsüne çarptıktan sonra durabildi.

Olay saat 11.00 sıraların Sultançiftliği mahallesi durağında meydana geldi. Freni boşalan tramvay raydan çıkarak İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vatmanın fren arızası nedeniyle duramadığını söylediği öğrenildi.

  • Kaza nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.

DHA
Kazanın ardından tramvayda ve İETT otobüsünde maddi hasarlar oluştu.

Sultangazi'de tramvayın otobüse çarparak raydan çıktığı anlar kamerada
OYNAT 00:29
Sultangazi'de tramvayın otobüse çarparak raydan çıktığı anlar kamerada
İstanbul'da, Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı.


Sultangazi'de korkutan anlar: Raydan çıkan tramvay İETT otobüsüne çarptı
FOTOĞRAF 20
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Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvay İETT otobüsüne çarptı.
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İddialara göre freni boşalan tramvay, hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, tramvay raydan çıktı.
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Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Sultangazi'de korkutan anlar: Raydan çıkan tramvay İETT otobüsüne çarptı
Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.


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