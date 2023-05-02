Sultangazi’den amatör spora milyonluk destek

İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a dert yanan bir vatandaş, CHP'li Kartal Belediyesi'nin ilçedeki kentsel dönüşüme nasıl engel olduğunu anlattı. CHP'li Belediye'yi şikayet eden vatandaş, "Bizim evlerimiz dökülüyor, biz karşı değiliz. Bu zihniyetsizler çivi çakmıyor Kartal'a" diyerek Bakan Kurum'dan yardım istedi.