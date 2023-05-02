Sultangazi’den amatör spora milyonluk destek

Sultangazi’den amatör spora destek.
Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programda kulüplere yapılacak nakdi yardımlar Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı’nın katılımıyla kulüp yöneticilerine takdim edildi. Programda sezon içinde ilgili federasyonların müsabakalarına katılım gösterdikleri her branş için 30 spor kulübüne 2022 yılı için toplamda 1 mliyon TL’lik bir ödeme desteği verildi. Programa çok sayıda amatör sporcu da katıldı.