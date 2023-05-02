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Sultangazi’den amatör spora milyonluk destek

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki gençlerin sporla tanışmasını ve geleceğin yıldız adayı olmasını sağlayan toplam 30 amatör spor kulubüne nakdi destek sağladı.

04:00 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Sultangazi’den amatör spora destek.

Sultangazi’den amatör spora destek.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programda kulüplere yapılacak nakdi yardımlar Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı’nın katılımıyla kulüp yöneticilerine takdim edildi. Programda sezon içinde ilgili federasyonların müsabakalarına katılım gösterdikleri her branş için 30 spor kulübüne 2022 yılı için toplamda 1 mliyon TL’lik bir ödeme desteği verildi. Programa çok sayıda amatör sporcu da katıldı.



#Sultangazi Belediyesi
#AK Parti
#Gençlik Kolları
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