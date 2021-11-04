Sümela Manastırı 4’üncü kez ziyarete kapatıldı

Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan bölgenin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı’nda, Şubat 2016'da restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması başlatıldı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı.

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İKİNCİ KAPANIŞ

Endüstriyel dağcılar tarafından, taş düşmelerine karşı yamaçların çelik ağlarla örülüp, güçlendirdiği manastır; 7 ay ziyarete açık kalarak, ikinci etap çalışmaları için Kasım 2019’da ziyarete kapatıldı. İkinci etap çalışmalarının büyük oranda bitirilmesiyle bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla bağlandığı törenle 28 Temmuz 2020’de ziyarete açıldı.

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ÜÇÜNCÜ KAPANIŞ 2020 KASIM’INDA

Çalışmaların geri kalan kısmı tamamlanmak üzere manastırın kapıları, Kasım 2020’de tekrar ziyaretçilere kapatıldı. Çelik ağların yamaca serildiği ‘bohçalama’ sistemiyle korunan manastır, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 1 Temmuz 2021’de yeniden ziyarete açıldı.

İHA

YENİDEN KAPATILDI

Manastırdaki restorasyon sırasında aralarında Ana Kaya Kilisesi’nin sağında yer alan 10 şapel, çan kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları, mahzen ve benzeri yapıların bulunduğu saklı mekanlar ise gün yüzüne çıkarıldı. Manastır, kaya sabitleme çalışmaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararıyla 1 Kasım 2021’de ziyarete kapatıldı. Tarihi yapı giriş üstündeki yamaçta bulunan kaya kütlesinin gövdesinin delinerek, 16 metre çelik kazıklarla kalıcı olarak sabitleneceği manastırın 31 Ocak 2022’de ziyarete açılacağı belirtildi. Manastırın kapalı olduğunu bilmeden ziyarete gelenler, geri dönmek zorunda kalıyor.

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‘AÇIK OLDUĞUNU BİLİYORDUK’

Manastırı yakından görmek için Almanya’dan gelen ve tarihi yapıyı ancak uzaktan görme imkanı bulan Abdülkadir Karaca, “Göremediğimiz için kendimi kötü hissediyorum. İçini merak ediyordum. Şanssızlık oldu, böyle olacağını tahmin edemedik. Biz açık olduğunu biliyorduk” dedi.

HAYAT Sümela Manastırı Mart ayına kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek: Güçlendirme çalışması yapılıyor

‘GELDİK AMA GÖREMEDİK’

Manastırın içini gezemediği için üzgün olduğunu belirten Nurettin Çakır, “Misafirlerim gelmişti. Onlarla ‘manastır turu yapalım’ dedik ama kısmet olmadı. Aşağıda bize manastırın kapandığını söylediler; gerçekten üzüldük. Uzun zamandır manastır tadilattaydı; geldik ama göremedik. Bitmemesi bizi üzdü. İnşallah 3 ay sonra tekrar misafirlerimizle ziyarete geleceğiz” diye konuştu.

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'BELLİ SAATLERDE AÇIK KALSIN’ TALEBİ

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi Ragıp Pirselimoğlu da, manastırın ziyarete kapatılmasının turizmcileri olumsuz etkilediğini söyledi. Tarihi mekanının kısıtlı saat diliminde ziyarete açık kalması önerisinde bulunan Pirselimoğlu, “Manastırın haber verilmeden, akşamdan karar alınıp, sabah kapatılması seyahat acentelerini derinden etkiledi. Birkaç sene önce aynısını Göbeklitepe’de yaptılar. Seyahat acenteleri ve rehberlerin tepkisi üzerine günde 3 saat açarak tekrar hizmete aldılar. Talebimiz, tüm gün kapatılması değil, bölge turizmine hizmet vermeye devam etmesi. En azından saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında açık kalsın. Bölge turizmi zaten canlanmaya yeni başlamıştı. Bundan etkilenmeden bu ölü sezonu rahat geçirmeyi istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetmişti.

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HAYAT Sümela Manastırı tekrar ziyarete kapatıldı

FOTOĞRAF 7 Türkiye'nin dünyaca ünlü inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı, 5 yıldan uzun süren restorasyon çalışmalarının tamamlamasının ardından ilk kez turizme kazandırılan bölümleriyle yarın yeniden ziyarete açılacak. Manastırın 2 etaptan oluşan restorasyonunda Şubat 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 57 milyon lira ödenek kullanılarak çevre düzenlemesi ve kayalıkların güçlendirilmesi de tamamlandı. Manastırda ana kilise olan mağara kilisesi, farklı büyüklükte on şapel, ayazma, çan kulesi, kütüphane, iki katlı mutfak, çeşme, idari mekanlar, keşişlerin kaldıkları odalar ile misafirhane restore edildi. Sümela Manastırı’nda 2 etaptan oluşan restorasyon çalışmalarında 5 mühendis, 30 endüstriyel dağcı, 55 teknik eleman ve 10 restoratör olmak üzere toplam 100 kişilik ekip görev aldı. Restorasyon kapsamında 1. etapta, manastıra ulaşan patikada ahşap platformlu yürüyüş yolu, ahşap merdivenler, taş duvar ve taş döşeme kaplama imalatlarının yanı sıra kaya yüzeyinde kontrollü yamaç temizliği, can ve mal güvenliği riskine yönelik olarak bariyer yapımı, çelik tel ağ ile kaplama yapımı gerçekleştirildi. Manastır bölgesinde ayrıca su kemerleri, gişe, güvenlik, tuvalet yapıları ve kafeterya binası da restore edildi. Restorasyonun 2. etabında ise manastır içindeki binaların can ve mal güvenliği açısından çok büyük tehlike arz etmesi nedeniyle endüstriyel dağcılar tarafından çalışmalar yürütülerek kaya yüzeyinde kontrollü yamaç temizliği, çeşitli ölçülerde ankrajlar, bariyer yapımı ve gergi halatları yapıldı. Çalışmalar sırasında manastır içerisinde yer alan birimlerde özgün olmayan uygulamalar sökülerek özgün malzeme ile değiştirildi. Ana kaya kilisesinde uzman restoratörlerce öncelikle fresklerin mevcut durumları fotoğraflı çizimlerle belgelenerek boyalardan örnekler alındı ve tür analizi yapıldı. Bozulmaların nedenleri belirlenerek müdahale yöntemlerinin geliştirildiği manastırda, son olarak elde edilen veriler yardımıyla özgün renklerle canlandırma işlemi gerçekleştirildi. Sümela Manastırı'nın restorasyonunda yaklaşık 57 milyon lira ödenek kullanılırken bugüne kadar hiç ziyarete açılmamış olan misafirhane, manastırın kuzeyinde yer alan şapel, keşiş ve inziva odaları, kiler, mahzen gibi bölümlerle birlikte teraslar da çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez görülebilecek. Sümela Manastırı'nda 5 yıllık restorasyonun sonuna gelindi: Hiç görülmeyen bölümler yarın ziyarete açılıyor Türkiye'nin dünyaca ünlü inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı, 5 yıldan uzun süren restorasyon çalışmalarının tamamlamasının ardından yarın yeniden ziyaret edilebilecek. Sümela Manastırı'nın restorasyonunda yaklaşık 57 milyon lira ödenek kullanılırken bugüne kadar hiç ziyarete açılmamış olan misafirhane, manastırın kuzeyinde yer alan şapel, keşiş ve inziva odaları, kiler, mahzen gibi bölümlerle birlikte teraslar da çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez görülebilecek. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması başlatıldı. Kaya düşme riskine karşı kapatılan manastırda endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp, güçlendirdi. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışma yaptı. elik ağların yamaca serildiği ‘bohçalama’ sistemiyle korunan manastır, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile ziyarete açıldı. Manastırdaki restorasyon sırasında saklı mekanlar da gün yüzüne çıkarıldı. Ana Kaya Kilisesi’nin sağında yer alan 10 şapel, çan kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları, mahzen ve benzeri yapılar manastır tarihinde ilk kez ziyarete açıldı. ATIKLAR DEREYE ATILMIŞ <br><br> Manastır'da süren restorasyon sırasında inşaat atıklarının dereye döküldüğü ortaya çıktı. Manastıra yaklaşık 400 metre mesafede Altındere Vadisi Milli Parkı içerisine dökülen inşaat, plastik ve kiremit atıkları nedeniyle kirlilik oluştu. Dere kıyısına dökülen atıkların bir bölümünün suya karıştığı iddia edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü inceleme başlatırken, sosyal medyada manastır yakınına dökülen atıklar tepki çekti. Tepkiler üzerine dere kıyısındaki hafriyat atıkları kaldırıldı. DOÇ. DR. ERÜZ: İNANILIR GİBİ DEĞİL <br><br> Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, manastır yakınında yaklaşık 100 metre kadar bir alan içerisinde ciddi miktarda inşaat molozu ve hafriyat malzemesi döküldüğünü belirterek, \"Kızılağaçların neredeyse 5 metre yarı beline kadar dolu bir hafriyattan bahsediyoruz. Hafriyatın içerisinde ve üzerinde ciddi miktarda inşaat molozu, her türlü plastik, kiremit, sac gibi atıkla dolu olduğunu bizatihi gözlerimle gördüm ve hayret ettim.. Bu olmaması gereken bir durum, çünkü burası bir Milli Park, doğal sit alanı ve mutlak korunması gereken, hiçbir şekilde inşaat molozu ya da hafriyat dökme yapılabilecek bir yer değil. Burası hafriyat döküm alanı olamaz. Çöp döküm alanı asla olamaz ama dökülmüş. O yamaçlarda pislik oluştu. Böyle bir şeyin olması inanılır gibi değil” diye konuştu. ‘ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA UYGULANMALI’ <br><br> Doç. Dr. Erüz, sorumluların bulunarak haklarında işlem yapılması gerektiğini belirterek \"Bilinerek yapılıyorsa hukuki olarak suç işlenmiş. Bilgi dışında yapılan bir eylemse o zaman ilgili kurumlar bunun hakkında acil olarak gerekli soruşturmayı yapıp, izinsiz bu işlemi yapanlar ve yaptıranlar hakkında gerekli adli ve idari soruşturma ve cezai işlemi mutlaka uygulaması gerekiyor. .. Aksi durumda yakında elimizde ne doğal bir alan, ne koruma alanı, ne Milli Park, ne kültürel bir SİT’ten bahsedemeyiz. Çünkü bunları koruyoruz derken, bulunduğu peyzajı, coğrafyayı ve vadiyi kirleterek herhangi bir eseri koruyamayız ve o alanı da gerçek anlamda turizme kazandıramayız\" dedi. Sümela’da restorasyon atıkları dereye dökülmüş Sümela’da restorasyon atıkları dereye dökülmüş Sümela’da restorasyon atıkları dereye dökülmüş 'İnanılır gibi değil': Sümela’da restorasyon atıkları dereye dökülmüş Trabzon'un Maçka ilçesinde 5 yıl süren restorasyonunun ardından saklı kalmış mekanları ile birlikte ziyarete açılan Sümela Manastırı'nda inşaat atıklarının dere kenarına döküldüğü ortaya çıktı. Manastıra yaklaşık 400 metre mesafede Altındere Vadisi Milli Parkı içerisine dökülen inşaat, plastik ve kiremit atıklarının bir bölümünün suya karışarak kirlilik oluşturduğu öne sürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü inceleme başlatırken, dere kenarındaki hafriyat atıkları kaldırıldı. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, “Böyle bir şeyin olması inanılır gibi değil” dedi.

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FOTOĞRAF 11 Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, 5 yıl aradan sonra dün ziyarete açıldı. Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması kapsamında manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi. Ancak kaya blokunda devam eden risk nedeniyle yeni tedbir alınması kararlaştırıldı. Manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek. Çalışma, ziyaret saatleri dışında gerçekleştirilecek. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, Sümela Manastırı'nın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku için çalışma yapılacağını belirterek, Kaya bloku çelik ağla bohçalanarak bulunduğu alana sabitlenmişti. O kaya blokunun şimdi 16 metre çelik kazıklarla sabitlenmesi yapılacak. Bu işlem ziyaretçi saatleri dışında gerçekleştirilecek diye konuştu. PROF. DR. BEKTAŞ: ALAN SÜREKLİ GÖZLENMELİ Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise kaya düşmesinin jeolojik olay olduğunu ve bunun önüne geçmenin mümkün olmadığını söyledi. Bektaş, Sümela Manastırı’nın bulunduğu alan doğal kaya düşmelerinin oluşturduğu mağaralardan meydana geldi. O alanda 3 doğrultuda kırık mevcut. Bu kırıklar sürekli olarak çalışıyor. Restorasyon bugün bitse de alanın sürekli gözlemlenmesi gerekir. Önümüzdeki günlerde her yağışlı mevsimden sonra kaya düşmesi oluşabilecek alanların haritalanması gerekiyor. Alanda kayalara ne kadar çok müdahale olursa o kadar çok kaya düşmesi olacak. Alandan bir kayayı çektiğinizde dağın bütün yapısı bozuluyor ve dağda oynamalar oluşuyor. Çelik tellerle bohçalama ve sabitleme en iyi yapılan çalışmadır” dedi. SÜMELA MANASTIRI Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetmişti. Manastırın 5 yıl aradan sonra ziyarete açılması ile Ana Kaya Kilisesi’nin sağında yer alan 10 şapel, çan kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları, mahzen ve benzeri yapılar yeniden ziyaret edilebilecek. Sümela Manastırı'nda 360 tonluk tehdit: Dev kaya kütlesi için harekete geçildi Sümela Manastırı'nın restorasyon, çalışması kapsamında manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle sabitlendi. Kaya blokunda devam eden risk nedeniyle ilave tedbir alınması kararlaştırıldı. Manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya blok, çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek. BiP'te paylaş

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