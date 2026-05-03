Sumud Filosu Gazze yolunda: Yeni teknelerle daha güçlü olacağız

ÜMMÜ GÜLSÜM DURMUŞ





Marmaris’e gidebilmek için tüm tekneler Girit’te toplandık. Hepimiz demir attık, bekliyoruz. Hava koşulları nedeniyle bir süre daha buradayız. Fırtına 5 Mayıs’a kadar devam edecek. İsrail’in Sumud’a müdahalesi enerjimizi azaltsa da mücadele ruhumuz yeniden alevlendi. Tekneler bir araya gelince hep beraber “Özgür Filistin” sloganları attık. Hareket edeceğimiz günü heyecanla bekliyoruz. Buraya gelir gelmez “Devam etmek istemeyen var mı” diye soruldu ancak herkes devam etmeyi artık daha çok istiyor. Serbest bırakılan arkadaşlarımız bile fırsat olursa Marmaris’te filoya yeniden katılma düşüncesinde. Türkiye tarafına geçince yeni teknelerle daha güçlü olacağız. Diğer teknelerle hep haberleşiyor, durumumız hakkında bilgi veriyoruz. Zor ama güzel günler geçiriyoruz.





BASKIYA RAĞMEN YOLA DEVAM!

İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırıdan sonra Kur’an okuduğu görüntüler sosyal medyada yayınlanan Jandabar gemisindeki Türk aktivist Hüseyin Yılmaz şöyle konuştu: “Bir baskın yedik ama yolumuza devam ediyoruz. Elhamdülillah. Umutluyuz. Bilakis onlar ne kadar baskı yaparsa yapsın. Biz yolumuza devam edeceğiz. Gazze'ye umut olmaya çalışacağız. Ambargoyu delmeye çalışacağız. 1000 km ötede bize operasyon yapıyorlarsa, bunlar zıvanadan çıkmış demektir. Bunlar bir an önce birilerinin ‘Dur’ demesi lazım.”





FİLOYA SİBER SALDIRI

Küresel Sumud Filosu’nun resmi sosyal medya hesabı önceki akşam ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan asılsız ve bağlam dışı bir içerik yayınlandı. Filodan yapılan açıklamada, siber güvenlik protokollerinin sıkılaştırıldığı ve saldırıyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Filoya verdikleri destek için, yapılan saldırıyı kınadıkları, Filistinlilere adalet arayıp soykırım faillerine tutuklama emri çıkardıkları için teşekkür ederiz.”



