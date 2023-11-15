|
Gündem

Sunak’ın parasal sebepleri de var

İngiltere kamuoyunun tepkisine rağmen İsrail’e açık destek veren Başbakan Rishi Sunak’ın saldırıyla bağlantılı ticari ilişkileri tartışılıyor. Sunak ailesinin sahibi olduğu teknoloji şirketi Infosys’in, İsrail’den Gazze’de gaz arama izni alan BP ile 1,5 milyar dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

04:00 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:33 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rishi Sunak

Rishi Sunak

İşgalci güç İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam ve insanlık suçunun baş destekçilerinden biri olan İngiltere'nin motivasyonunun arkasında ekonomik ve ticari çıkarlar olduğu da ortaya çıktı. Levant rezerv bölgesinde toplam değeri 524 milyar dolara ulaşan doğal gaz ve petrol rezervinin önemli bir bölümünün Gazze açıklarında olduğu biliniyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın terör devleti verdiği desteğin en önemli sebeplerinden birinin de bu kaynakların İngiliz enerji şirketleri tarafından çıkartılarak dünya pazarlara sevk edilmek istenmesinin rolü bulunuyor. Sunak'ın bu kanlı ticarette ayrıca kişisel çıkarı olduğu da savunuluyor. Buna göre İngiltere Başbakanı'nın eşinin ailesinin büyük ortaklarından olduğu Hindistan merkezli bilgi teknolojisi şirketi Infosys de bu kanlı ticaretin göbeğinde. Hindistan medyasında geçen Mayıs ayında çıkan bir haber, tüm dünyanın ilgisinden kaçmayı başardı. Buna göre, Sunak ailesinin de hissedarı olduğu Infosys, İngiliz enerji devi BP ile şirket tarihinin en büyük ikinci işbirliği anlaşmasına imza attı. 5 yıl kapsama sahip anlaşmayla Infosys 1,5 milyar dolar değerinde bir gelir elde edecek.

Katliamlar sırasında atılan imza

Bu anlaşmadan sadece 5 ay sonra, 30 Ekim'de işgalci güç İsrail'in, Levant rezerv alanında açtığı doğal gaz sondaj ihalesinde en büyük payı alan şirketlerden biri BP oldu. 7 Ekim sonrası Gazze'de katliamlar yürüten İsrail'e her türlü silah ve mühimmat desteği veren Sunak hükümeti, BP'ye verilen ihale ile karşılığı almış oldu. Gazze açıklarındaki doğal gaz rezervlerinin araştırılması için verilen ihalenin süresi de 2024 yılında sona eriyor. İşgalci gücün Gazze'yi işgal ederek, buradaki rezervleri de çalmak istediği değerlendiriliyor. İngiltere Başbakanı Sunak'ın verdiği destekle hem İngiliz enerji şirketlerinin Avrupa’da devam eden doğal gaz krizinde öne çıkmasını hem de aile şirketinin geleceğini garanti altına almak istediği değerlendiriliyor.



#Rishi Sunak
#İngiltere
#Gazze
#İsrail
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ne zaman yatacak Kasım 2023? İşte ödeme takvimi...