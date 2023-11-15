Sunak’ın parasal sebepleri de var

Rishi Sunak
İşgalci güç İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam ve insanlık suçunun baş destekçilerinden biri olan İngiltere'nin motivasyonunun arkasında ekonomik ve ticari çıkarlar olduğu da ortaya çıktı. Levant rezerv bölgesinde toplam değeri 524 milyar dolara ulaşan doğal gaz ve petrol rezervinin önemli bir bölümünün Gazze açıklarında olduğu biliniyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın terör devleti verdiği desteğin en önemli sebeplerinden birinin de bu kaynakların İngiliz enerji şirketleri tarafından çıkartılarak dünya pazarlara sevk edilmek istenmesinin rolü bulunuyor. Sunak'ın bu kanlı ticarette ayrıca kişisel çıkarı olduğu da savunuluyor. Buna göre İngiltere Başbakanı'nın eşinin ailesinin büyük ortaklarından olduğu Hindistan merkezli bilgi teknolojisi şirketi Infosys de bu kanlı ticaretin göbeğinde. Hindistan medyasında geçen Mayıs ayında çıkan bir haber, tüm dünyanın ilgisinden kaçmayı başardı. Buna göre, Sunak ailesinin de hissedarı olduğu Infosys, İngiliz enerji devi BP ile şirket tarihinin en büyük ikinci işbirliği anlaşmasına imza attı. 5 yıl kapsama sahip anlaşmayla Infosys 1,5 milyar dolar değerinde bir gelir elde edecek.
Katliamlar sırasında atılan imza
Bu anlaşmadan sadece 5 ay sonra, 30 Ekim'de işgalci güç İsrail'in, Levant rezerv alanında açtığı doğal gaz sondaj ihalesinde en büyük payı alan şirketlerden biri BP oldu. 7 Ekim sonrası Gazze'de katliamlar yürüten İsrail'e her türlü silah ve mühimmat desteği veren Sunak hükümeti, BP'ye verilen ihale ile karşılığı almış oldu. Gazze açıklarındaki doğal gaz rezervlerinin araştırılması için verilen ihalenin süresi de 2024 yılında sona eriyor. İşgalci gücün Gazze'yi işgal ederek, buradaki rezervleri de çalmak istediği değerlendiriliyor. İngiltere Başbakanı Sunak'ın verdiği destekle hem İngiliz enerji şirketlerinin Avrupa’da devam eden doğal gaz krizinde öne çıkmasını hem de aile şirketinin geleceğini garanti altına almak istediği değerlendiriliyor.