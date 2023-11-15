Sunak’ın parasal sebepleri de var

İşgalci güç İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam ve insanlık suçunun baş destekçilerinden biri olan İngiltere'nin motivasyonunun arkasında ekonomik ve ticari çıkarlar olduğu da ortaya çıktı. Levant rezerv bölgesinde toplam değeri 524 milyar dolara ulaşan doğal gaz ve petrol rezervinin önemli bir bölümünün Gazze açıklarında olduğu biliniyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın terör devleti verdiği desteğin en önemli sebeplerinden birinin de bu kaynakların İngiliz enerji şirketleri tarafından çıkartılarak dünya pazarlara sevk edilmek istenmesinin rolü bulunuyor. Sunak'ın bu kanlı ticarette ayrıca kişisel çıkarı olduğu da savunuluyor. Buna göre İngiltere Başbakanı'nın eşinin ailesinin büyük ortaklarından olduğu Hindistan merkezli bilgi teknolojisi şirketi Infosys de bu kanlı ticaretin göbeğinde. Hindistan medyasında geçen Mayıs ayında çıkan bir haber, tüm dünyanın ilgisinden kaçmayı başardı. Buna göre, Sunak ailesinin de hissedarı olduğu Infosys, İngiliz enerji devi BP ile şirket tarihinin en büyük ikinci işbirliği anlaşmasına imza attı. 5 yıl kapsama sahip anlaşmayla Infosys 1,5 milyar dolar değerinde bir gelir elde edecek.