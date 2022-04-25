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Gündem Şüpheli oyuncak bebek fünye ile patlatıldı
KOCAELİ

Şüpheli oyuncak bebek fünye ile patlatıldı

İzmit'te bir banka şubesi önündeki elektrik trafosunun yanına bırakılan oyuncak bebek, bomba şüphesi üzerine polis ekiplerince kontrollü patlatıldı. Oyuncak bebeğin bomba olmadığı anlaşıldı.

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Haber Merkezi DHA
Şüpheli oyuncak bebek fünye ile patlatıldı
Bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı çağırdı.

Kocaeli'ndeki olay, sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi, Hafız Selim Efendi Sokak'ta meydana geldi.

DHA

Bir banka şubesi önündeki elektrik trafosunun yanına oyuncak bebek bırakıldığını görenler, bomba olmasından şüphelenerek polise haber verdi.

DHA

Bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı çağırdı.

DHA

Bomba imha uzmanı ekip, ortalamanın üzerinde büyüklüğe sahip oyuncağı inceledikten sonra fünye ile patlatmaya karar verdi.

DHA

Fünye ile kontrollü patlatılan bebeğin, bomba olmadığı anlaşıldı.

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