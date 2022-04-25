Şüpheli oyuncak bebek fünye ile patlatıldı

Kendilerini yanan araçtan kurtaran yaşlı kadın polis ekiplerine gözyaşlarıyla dua etti

Zonguldak Ereğli'de, alev alan araçta mahsur kalan 76 yaşındaki Mihriban Söylemez ile kızı Arzu Söylemez'i polisler kurtardı.



Tedavilerinin ardından taburcu olan anne ile kızı, emniyete giderek kendilerini kurtaran polislere teşekkür etti. Anne ve kızı, polis memurları Ahmet Gezmen, Ülkem Kılıç ve Mahmut Gökhan Türker'e çiçek verdi.



Mihriban Söylemez, 'Allah, razı olsun. O anda çok acayip şeyler yaşadık. Yüz bin kere Allah razı olsun. İşlerinde başarılar diliyorum. Rabbim bütün kötülüklerden, kazalardan, belalardan korusun' dedi.

