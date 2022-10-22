Gündem Şüpheli sayısı 742ye yükseldi
YEREL GÜNDEM

Şüpheli sayısı 742’ye yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), üyelerine para transfer yöntemlerini en ince ayrıntısına kadar deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 666'ya yükselirken, şüphelilerin itirafları sonucu 38 kişi için daha gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şüpheli sayısı 742’ye yükseldi
Turgut Aslan Operasyonu genişliyor

8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmaların ardından 59 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi.

Bu şüphelilerin verdikleri ifade ve ekiplerin çalışmalarında ortaya koyduğu yeni deliller ışığında 38 yeni şüphelinin kimliği tespit edildi.

Söz konusu şüpheliler için cumhuriyet başsavcılıklarından alınan kararın ardından operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 704'ten 742'ye yükseldi.

280'i ADLİYEDE

Öte yandan gözaltına alındıkları il emniyet müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan 280 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Emniyet birimleri, soruşturma süreci ve operasyonla birlikte FETÖ tarafından Türkiye'ye gönderilen paranın, Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun yeni tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edeceği belirtildi.

Yunanistan’a kaçamadılar

  • Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.A, S.A, P.A, B.K. ve E.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.

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