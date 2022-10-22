Şüpheli sayısı 742’ye yükseldi

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Lamba çipleri incelemede

Madencilerin kullandığı lamba ve aküsü şahsa özel. Aküler ise çipli. Maden içindeki çip okuyucularından merkeze anlık veri akışı sağlanıyor. Bu sayede, her mesai öncesi farklı parametreleri kontrol eden mühendis ve emniyetçilerin, o gün madene inip inmedikleri ortaya çıkacak.