Sürekli para isteyen oğlunu acımadan öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde oturan Felemez Gök (53), servetini kaybetti. Bu durum sonrası Gök'ün psikolojisi bozuldu.
Borçları nedeniyle sahibi olduğu dolmuş hattını da satan Felemez Gök, babası İbrahim Gök’ten sürekli para istemeye başladı.
Felemez Gök, 17 Eylül gecesi evine gittiği babası İbrahim Gök'ten (75) yine para istedi. Olumsuz yanıt alınca sinirlenen Gök, babası ile tartışmaya başladı.
Baba, oğlunu vurdu
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce İbrahim Gök, evdeki tabancayla Felemez Gök’ü vurdu.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Felemez Gök’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Baba tutuklandı
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Gök, oğlunun kendisinden sürekli para istediğini, vermeyince de kavga çıkardığını öne sürdü.
DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Gök, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.