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Suriçi’nden taşınma başladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Suriçi başta olmak üzere, tarihi mekanlarda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının olabildiğince farklı mekanlara taşınacağını söyledi.

Neslihan Önder
04:00 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 03:07 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Gül, Amacımız Sultanahmet’te o tarihi dokuyu yormadan ve zarar vermeden kültür ve sanatla ilgili bir atılım yapmak. Birkaç kurumun taşınma süreci başladı. Diğerleri de peyderpey olacak" dedi.

RİSKLİ OKULLAR KAPALI

İdari binaların depreme hazırlıklı hale getirilmesi gerekliliğini ifade eden Gül şöyle devam etti: “Bir deprem riskimiz var, biliyorsunuz. 10 saniye sonra mı olur 10 yıl sonra mı olur 100 yıl sonra mı olur, bunu Allah bilir. Ama bize düşen başta kendi binalarımız olmak üzere şehri olabildiğince afetlere hazırlıklı hale getirmemiz. O açıdan AFAD Müdürlüğü’nün zaman zaman sizlere yazdığı ve bildirdiği konuları rutin yazı olarak değerlendirmeyin. Bunların gereğini yerine getirmemiz gerekiyor ve afetlere hazırlıklı bir şekilde beklememiz gerekiyor. Hamdolsun hiçbir riskli okulumuzda eğitim öğretim devam etmiyor. Buna idari binalarımızda da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor."




#Deprem Riski
#İstanbul
#Davut Gül
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