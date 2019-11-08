Gündem Suriye için Dörtlü Zirvenin tarihi belli oldu 3-4 Aralıkta Londrada gerçekleşecek
POLİTİKA

​Suriye için Dörtlü Zirve'nin tarihi belli oldu: 3-4 Aralık'ta Londra'da gerçekleşecek

Suriye için Dörtlü Zirve'nin tarihi belli oldu: 3-4 Aralık'ta Londra'da gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada " Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için Dörtlü Zirvesi'ni 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "'Türkiye artık NATO'nun güvenilir bir müttefiki değil.' iddiasını ortaya atanlar, büyük oranda Türkiye'nin bölgede kendi ulusal çıkarlarını garanti altına almak için attığı adımlardan rahatsız olan çevreler.

  • Özellikle Suriye konusunda açık konuşmak lazım, kendi piyonları darbe aldıkça tepkilerinin giderek daha sertleştiğini, panik halinde ifade edilmeye başladığını görüyoruz. Biz bunu açıkça söyledik. Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliğidir, NATO'nun güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir." dedi.

İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, Mabeyn Köşkü'nde Almanya, Fransa ve İngiltere (E3) heyetleri ile NATO Zirvesi'nde liderler seviyesinde yapılacak dörtlü görüşme öncesi ön toplantı yaptı.

Kalın, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye sahasında terörle mücadeledeki kararlılığının devam ettiğini, heyetlerle bunun paylaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle PKK'nın Suriye kolu olan PYD, YPG terör örgütüne karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizdik. DEAŞ'la mücadele ya da başka gerekçelerle terör örgütüyle iş birliği yapılması, buna destek verilmesi, Suriye'de yaşanan en büyük hatalardan birisi. Obama döneminde başlatılan bu yanlış politikanın sürdürülmesi sadece sahadaki sorunları daha karmaşık hale getirmekte, bizim müttefiklik ilişkimize de gölge düşürmektedir. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle bertaraf edemeyeceğimizi çeşitli vesilelerle ifade ettik. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği bağlamında da bizim bu mücadelemiz elbette devam edecek. Bu konuları NATO Zirvesi'nde liderler büyük ihtimalle ele alacaklar. NATO'nun güvenlik mimarisi içinde şu anda Suriye krizi de önemli bir yer tutuyor. Bununla ilgili ne tür fikirler geliştirilecek? Bu konularda Astana sürecinin oynayacağı rol ne olacak? Cenevre süreci bundan sonra nasıl ilerleyecek? BM 2254 sayılı Güvenlik Konseyi kararı nasıl uygulanacak? Bu konular da hem NATO Zirvesi'nin hem dörtlü zirvenin gündemini oluşturacak."

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla dörtlü zirve yapıldığını hatırlatan Kalın, "Dörtlü zirvenin 2 önemli neticesi olmuştu. Birisi, anayasa komisyonunun kurulmasına ilişkin taahhüdün tekrarlanması ve neticesi geç de olsa alındı. İkincisi de İdlib mutabakatının muhafaza edilmesiydi. Bu iki netice bile dörtlü zirvenin somut çıktılarının olduğunu göstermesi açısından önemli. Yeni formatta da Suriye meselesi başta olmak üzere diğer konularda daha büyük stratejik fotoğrafın içinde yer alan konularla ilgili neler yapılabileceği meselesini etraflıca ele aldık." diye konuştu.

Kalın, "Bu toplantıların hem ülkemizin milli çıkarları, terörle mücadeledeki kararlılığını teyit etmesi açısından hem de Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi hem de mültecilere yardım edilmesi açısından olumlu ve faydalı neticeler vereceğini umut ediyoruz" dedi.

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"Türkiye özel bir imtiyaz peşinde değil"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, soruları yanıtlarken Avrupa ülkelerinin, mültecilerin geri dönüşüyle ilgili yardıma niyetli oldukları konusunda irade beyanında bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tabii bunun spesifik, somut olarak şartları, mekanizmaları nasıl olacak bu konuyu biz BM ile birlikte çalışarak şekillendireceğiz. BM ile birlikte çalışmaya olumlu bakıyoruz. Öncelikli olan mültecilerin BM parametreleri çerçevesinde gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde dönmelerini sağlamak. Bunun için Suriye tarafında atılması gereken adımlar var. Burada güvenliğin sağlanması, insanlar döndüğü zaman hayatlarını idame ettirecekleri, sürdürülebilir bir ekonomik, sosyal yapının kurulması, güvenliğin sağlanması, yerel yönetimlerin devreye girmesi ki bunun örneğini biz Cerablus, Azez bölgesinde ortaya koyduk. Orada iyi bir model var. Bunun benzeri, Cumhurbaşkanımız da pek çok defa ifade etti, Fırat'ın doğusunda da hayata geçirilebilir. Kendileri de bu konuda yardıma hazır olduklarını ifade ettiler ama bunun şartları BM ile yapılacak çalışma neticesinde önümüzdeki haftalarda şekillenecek."

Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu vurgulayan Kalın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları söz konusu olduğunda bazı NATO üyelerinin üzerlerine düşeni yapmadığına, gereken hassasiyeti göstermediğine şahit olduk geçtiğimiz dönemlerde. Suriye kaynaklı tehditlerde de biz bunu gördük. Bu konularda bizimle aynı çerçevede hareket eden ülkeler de var. Bunları da Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'nde gündeme getirecek. 'Türkiye artık NATO'nun güvenilir bir müttefiki değil.' iddiasını ortaya atanlar, büyük oranda Türkiye'nin bölgede kendi ulusal çıkarlarını garanti altına almak için attığı adımlardan rahatsız olan çevreler. Özellikle Suriye konusunda açık konuşmak lazım, kendi piyonları darbe aldıkça tepkilerinin giderek daha sertleştiğini, panik halinde ifade edilmeye başladığını görüyoruz. Biz bunu açıkça söyledik. Türkiye'nin güvenliği NATO'nun güvenliğidir, NATO'nun güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Türkiye, bir saldırıya uğradığında toprak bütünlüğü ya da sınır güvenliği tehlikeye girdiğinde NATO'nun da devreye girmesi, NATO ittifakının en doğal bir şartıdır. Burada Türkiye özel bir imtiyaz peşinde değildir, NATO ittifakı neyi gerektiriyorsa onun uygulanmasını istemektedir."

Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası hukukta ve meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunun meşruiyetini sorgulamak kimsenin haddine de değildir. Suriye meselesi bu kadar karmaşık hale gelmeseydi, zamanında doğru adımlar atılsaydı, Türkiye'nin önerdiği politikalar kabul edilseydi, bugün ne Suriye'de bu savaş bu kadar uzayacak ne bu kadar büyük bir mülteci krizi ortaya çıkacaktı. Türkiye elbette NATO'nun bir müttefikidir, müttefik ülkelerle işbirliği içerisinde istişareler yaparak politikalarını yürütür ama son tahlilde kendi egemenliği, kendi ulusal çıkarları çerçevesinde hareket eden bir ülkedir. Barış Pınarı Harekatı'na gölge düşürmeye yönelik söylemlerin bizim için hiçbir geçerliliği olmadığını da muhataplarımıza açık ve net bir şekilde ifade ettik." dedi.

İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile yarın görüşeceğini bildirdi.

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