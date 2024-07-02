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'Suriye' provokasyonuna en güzel cevap: Türk bayrağını öptüler

Avrupa'da yükselen yabancı karşıtlığını Türkiye'ye de getirmek isteyen karanlık odaklar Kayseri'de büyük bir provokasyona imza attı. Dün de Suriye'de terör örgütü yandaşları Türk bayrağına çirkin saldırılarda bulundu. Suriye sınırında yaşanan provokasyonlar sonrasında Suriye Milli Ordusu askerleri, Türk bayrağını öpüp önünde poz verdiler.

Lokman Özdemir
09:51 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
SMO'ya bağlı Hamza Özel Kuvvetleri provokasyona Türk bayrağını öperek cevap verdi
SMO'ya bağlı Hamza Özel Kuvvetleri provokasyona Türk bayrağını öperek cevap verdi

Kayseri'de Suriyelilere yönelik yaşanan provokasyonun ardından dün de Suriye'de terör örgütü yandaşları taşkınlık çıkardı. Bazı provokasyoncular, Türk bayrağına ve Türk tırlarıyla sivil araçlara saldırdılar.


Bu provokasyonların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F16 uçakları bölgede alçak uçuş gerçekleştirdi.


SMO müdahale etti


Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapılan açıklamalar sonucunda provokasyon eyleminin gerçekleştirildiği belirlendi ve gerilim düşmeye başladı. SMO, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla yerel idari binalara askeri kuvvetlerini gönderdi.



Türk bayrağını öptüler


Provokasyonların ardından Suriye'den gelen mesaj net. SMO'ya bağlı Hamza Özel Kuvvetleri, Türk bayrağı ile mesaj verdi.


Paylaşılan görsellerde Suriyeli askerler, Türk bayrağını öptüğü anları paylaştı.





#Suriye Milli Ordusu
#Türk bayrağı
#Hamza Özel Kuvvetleri
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