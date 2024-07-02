'Suriye' provokasyonuna en güzel cevap: Türk bayrağını öptüler

Kayseri'de Suriyelilere yönelik yaşanan provokasyonun ardından dün de Suriye'de terör örgütü yandaşları taşkınlık çıkardı. Bazı provokasyoncular, Türk bayrağına ve Türk tırlarıyla sivil araçlara saldırdılar.
Bu provokasyonların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F16 uçakları bölgede alçak uçuş gerçekleştirdi.
SMO müdahale etti
Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapılan açıklamalar sonucunda provokasyon eyleminin gerçekleştirildiği belirlendi ve gerilim düşmeye başladı. SMO, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla yerel idari binalara askeri kuvvetlerini gönderdi.
Türk bayrağını öptüler
Provokasyonların ardından Suriye'den gelen mesaj net. SMO'ya bağlı Hamza Özel Kuvvetleri, Türk bayrağı ile mesaj verdi.
Paylaşılan görsellerde Suriyeli askerler, Türk bayrağını öptüğü anları paylaştı.