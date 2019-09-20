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ŞANLIURFA

Suriye sınırında hareketli saatler: Doktorların izinleri iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon mesajı vermesinin ardından, gözler sınırdaki gelişmelere çevrildi. Şanlıurfa'da doktor ve sağlıkçıların izinleri iptal edildi. Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Sağlık Bakanlığı kaynakları, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 11 kentten çok sayıda doktorun Şanlıurfa ve Mardin'de görevlendirildiğini doğruladı. Sosyal medyada yer alan 'Mardin ve Şanlıurfa sınırındaki bazı hastanelerin, askeri hastaneye dönüştürüldüğü' iddiasıyla ilgili ise Sağlık Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

Hasan Hız Yeni Şafak
Fırat'ın doğusuna başlaması beklenen operasyon öncesi doktorlar sınırdaki hastanelerde görevlendirildi.
Fırat'ın doğusuna başlaması beklenen operasyon öncesi doktorlar sınırdaki hastanelerde görevlendirildi.

Türkiye ile ABD arasında devam eden güvenli bölge konusundaki fikir ayrılıkları, TSK'nın önümüzdeki operasyonunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Güvenli bölge için iki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa, kendi harekat planımızı devreye sokarız" mesajı gelmişti.

Bu açıklamalardan sonra gözler Şanlıurfa ve Mardin sınırındaki gelişmelere kilitlendi.

Doktor ve sağlıkçıların izinleri iptal

Şanlıurfa'da olası operasyon öncesi doktor ve sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi. yenisafak.com'a konuşan Sağlık Bakanlığı kaynakları, İzmir, İstanbul ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 11 kentten çok sayıda doktorun Şanlıurfa ve Mardin'e görevlendirdiğini açıkladı.

Sivil hastaneler askeri hastanelere dönüştürülüyor

Bu gelişmelerle birlikte, Şanlıurfa ve Mardin sınırlarındaki bazı hastanelerin 'askeri hastaneye' dönüştürüldüğü iddia edildi. Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yayınlamadı.

Sınırda 40 bin Mehmetçik emir bekliyor

  • Fırat’ın doğusuna yönelik dev harekât için hazırlıklar tamamlandı. Olası bir operasyon için 80 bin asker emir bekliyor. Bu sayı 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 40 bin askerin iki katı anlamına geliyor. Operasyon Şanlıurfa ve Kilis- Elbeyli’de kurulan ana karargâhlardan yönetilecek. 500 km’lik hatta intikal 10’dan fazla noktada başlayacak. Hedef 30 bin kilometrekarelik alandaki terör örgütlerini tamamıyla imha edip tehdit koridorunu sona erdirmek.

Operasyon Şanlıurfa ve Kilis'teki karargahlardan yönetilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri harekâtı Şanlıurfa ve Kilis-Elbeyli’de kurulan ana karargâhlardan yönetilecek. İstihbarat, izleme, lojistik ve ana yönetim bu merkezlerden sağlanacak. Terör işgalinin sürdüğü sınır hattında intikal 10’dan fazla noktadan başlayacak. 10’ar kilometrelik derinliğe inen birlikler ilk aşamayı başlatacak. Tüm giriş noktaları arasındaki bağlantılarının tamamlanmasının ardından ikinci 10 kilometrelik etap devreye sokulacak.

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