Suriye’deki DEAŞ kampından gelmişler

Terör örgütü DEAŞ’a bir darbe daha. İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan güvenlik ve istihbarat birimleri, söz konusu şüphelileri adım adım izledi. Özellikle Suriye’deki örgüt kamplarına gidip daha sonra Türkiye’ye dönen şüphelilerin çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla iletişim halinde oldukları tespit edildi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem potansiyeli taşıyan zanlıların yakalanması için düğmeye bastı. 7 ilçede 12 farklı adrese Özel Harekat timleriyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman, bilgisayar, cep telefonu ve hafıza kartlarına el konuldu. Süphelilerin Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorguları sürüyor.