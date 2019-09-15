Suriye'den Irak'a giden ABD konvoyu görüntülendi

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Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tur için dört aday önde

Tunus'ta adayların partileri ve seçim ofislerinden yapılan gayri resmi açıklamalar ve sandık çıkış anketlerine göre, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur için dört aday önde bulunuyor. Anayasa Profesörü Kays Said, tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi, Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro ve eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'nin ikinci tura çıkması bekleniyor. Seçime katılım oranı, yüzde 45 olarak açıklandı.