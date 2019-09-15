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MARDİN

Suriye'den Irak'a giden ABD konvoyu görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi. ABD'nin Suriye'den Irak'a gönderilen 200 araçlık konvoyu ,Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
200 araçlık konvoy Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
200 araçlık konvoy Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Irak yönünde gittiği belirlenen konvoyda kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, midibüsler, jeneratörler ve akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Irak yönüne ilerleyen konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

Bir taraftan da hendek kazıyorlar

Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan YPG'li teröristlerin iş makineleriyle hendek kazma anları Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenmişti.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin hareketliliği gözlerden kaçmıyor.

  • Sınır hattında ağır silahlı araçlarla görüntülenen teröristler, Kamışlı'daki çevre yolunda bir süre hareket ettikleri gözlendi. Bir grup teröristin ise bazı noktalarda iş makineleriyle hendek kazmaları Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
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