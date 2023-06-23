Suriye'den Kosova'ya

Kosova’nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan ve Leposaviç şehirlerinde, Kosovalı Sırplar tarafından başlatılan protestolar devam ediyor. Yerel seçimlerin ardından ciddi protesto gösterileri oldu. Taraflar gerilip karşı karşıya geldi. Bölgeye yerel seçimlerin ardından Sırp bayrağı yerine Kosova bayrağı asılmıştı. Halkın seçtiği Belediye Başkanı Izmir Zeqiri yemin etmesine rağmen protestolar nedeniyle belediye binasına girememişti.

SURİYE’DE GÖREV YAPAN BİRLİK

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın talebi üzerine Türkiye’den bölgeye 500 askerin yer aldığı bir komando taburu görevlendirildi. Mehmetçik, Sultan Murat Kışlası’na intikal etti. NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı taburun tamamı komandolardan oluşuyor. Geçtiğimiz yıl Kazanağzı Atış ve Tatbikat Alanında “Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı” icra eden bu komandoların, atışlarını tam isabetle vurduğu biliniyor. Aynı birlik daha önce Suriye’de de görev yapmıştı.

Zubin Potok’ta sokaklar sakin. İnsanlar güven içinde dışarı çıkabiliyor.

AVM’LER AÇIK HAYAT DEVAM EDİYOR

Zubin Potok’ta devriye atan Türk askerlerini ilk kez Yeni Şafak görüntüledi. Mitroviça’ya 20, Piriştine’ye 55 km uzaklıktaki Zubin Potok, Sırpların yoğun yaşadığı bir kent. İntikalin ardından görev yeri Zubin Potok’a gelen Mehmetçik, 7/24 esasına göre nöbet tutup devriye atıyor. Türk askerlerinin belediye çevresinde konuşlandığı ve güvenliği sağladığı görülüyor. Türk askerine nöbet ve devriye esnasında 2 adet zırhlı ambulans aracı da eşlik ediyor. Türk askerinin görev yaptığı kentte huzur ve güven hakim. Alışveriş merkezleri açık. İnsanlar sokakta günlük yaşantısına devam ediyor. Gençlerin basketbol ve futbol sahalarında spor yaptığı görülüyor.

Yunanlar rahatsız

NATO’nun talebi üzerine Kosova’ya göreve giden Mehmetçik, Yunanistan’ı rahatsız etti. Yunan Ta Nea gazetesi “Türkiye: Kosova-Sırbistan çatışması yoluyla Balkanlar’a nasıl yayılıyor?” başlığıyla çıktı. Haberde “Türkiye şimdiden kuzey Kosova’da yaklaşık 500 Türk Komando konuşlandırarak Balkan bölgesindeki konumunu güçlendirdi” ifadelerine yer verildi. Türkiye’nin Balkanlar’da nüfuzunu arttırmaya çalıştığı, Türk komandolarının Sırpların egemen olduğu kuzey bölgelerinde devriyeye başladığı belirtilen haberde “Türkiye’nin yakında ABD liderliğindeki Kosova’daki NATO misyonunun komutasını devralması bekleniyor” denildi.







