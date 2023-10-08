Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 6 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine yeni bir hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Türk savaş uçakları, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 6 hedefi daha imha etti.

Sorumlu düzeyde çok sayıda terörist öldürüldü

Yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı operasyonlarda, sorumlu düzeyde olanların da yer aldığı çok sayıda terörist öldürüldü.

"Petrol tesisi vuruldu"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek, Suriye Kuzeyi'nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'nde bulunan terörist hedeflerine 8 Ekim 2023 saat 22.00'de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlanyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir.

icra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."







