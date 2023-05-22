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Sürücüler dikkat: TEM Otoyolu'nun bu güzergâhları 10 saat trafiğe kapalı olacak

Anadolu Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üst yapı onarım çalışması yapılacağı bildirildi. Saat 21.00-07.00 arasında yapılacak çalışmalar sırasında Ankara istikametinin kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinde iki yönlü sağlanacak.

16:32 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım çalışması yapılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım çalışması yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyoldaki üst yapı iyileştirmesi işi kapsamında Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki bölümlerde işlemler 23 Mayıs'ta başlayacak.


Saat 21.00-07.00 arasında yapılacak çalışmalar sırasında Ankara istikametinin kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinde iki yönlü sağlanacak.


İşlemlerin bitmesinin ardından aynı çalışma İstanbul yönünde de gerçekleştirilecek.


Yapılan açıklamada,
“Adapazarı Kavşağı - Gümüşova Arası Tem Otoyolu Ve Bağlantı Yolları Üstyapı İyileştirmesi Ve Büyük Onarım İnşaatı Yapım İşi bünyesinde, O-4 Otoyolu Hendek Kavşağı - Gümüşova (Kontrol Kesim No: O-4/21 ve O-4/22) arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar esnasında, Güney taşıma yolu (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik Kuzey taşıma yolundan (İstanbul İstikameti) iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. Bu çalışmanın akabinde, Kuzey taşıma yolu (İstanbul istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, trafik Güney taşıma yolundan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. Çalışmalar 23.05.2023 Salı günü saat 21.00’de başlayacaktır. Her gün akşam 21.00 ile sabah 07:00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır”
denildi.



#Anadolu Otoyolu
#bakım çalışması
#Sakarya
#İstanbul
#Ankara
1 saat önce
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