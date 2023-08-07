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Sürücüsünün terk edip kaçtı: Araç içerisinde 23 kaçak göçmen yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği minibüsün şoförü aracı terk edip kaçtı. Minibüste yakalanan Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

08:02 . 7/08/2023 Pazartesi
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Olay, bugün Ereğli ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri, arka camları beyaz renkle boyanmış minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi.


Kimliği belirlenemeyen sürücü polisin ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu minibüs, yol kenarında park halinde bulundu. Sürücüsünün park edip kaçtığı belirlenen minibüste yapılan aramada Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.







 



#Konya
#Göçmen
#Ereğli
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