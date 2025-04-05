Susurluk'ta kaçak kazıya suçüstü

Edinilen bilgilere göre, Bozen Mahallesi kırsalında devriye görevi sırasında ormanlık alanda ellerinde cihazlarla gezen dört kişi fark edildi. Yapılan takipte şahısların taşıdığı cihazların dedektör olduğu belirlendi. Bunun üzerine R.S. (53), İ.A. (53), H.Ç. (53) ve İ.C. (52) isimli kişiler yakalandı.