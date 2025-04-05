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Susurluk'ta kaçak kazıya suçüstü

Susurluk'ta kaçak kazıya suçüstü

12:425/04/2025, Cumartesi
IHA
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Susurluk'ta kaçak kazıya suçüstü
Susurluk'ta kaçak kazıya suçüstü

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Bozen Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, jandarma devriyesi tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, ellerinde dedektör ve kazı malzemeleriyle ormanlık alanda dolaşırken tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozen Mahallesi kırsalında devriye görevi sırasında ormanlık alanda ellerinde cihazlarla gezen dört kişi fark edildi. Yapılan takipte şahısların taşıdığı cihazların dedektör olduğu belirlendi. Bunun üzerine R.S. (53), İ.A. (53), H.Ç. (53) ve İ.C. (52) isimli kişiler yakalandı.


Olay yerinde yapılan incelemede; 2 adet el dedektörü, 2 adet kazma, 1 adet fener ve 2 adet kulaklık ele geçirildi.


Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



#Balıkesir
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