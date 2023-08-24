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Susuz tarımla üretilen ‘aspir’de hasat zamanı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu Acıkuyu Mahallesi'nde kendisine ait 800 dekarlık arazide susuz tarım modeliyle üretimini yaptığı yağlık aspir bitkisinin hasadını gerçekleştirdi. Başkan Uğur İbrahim Altay, “Atıl durumdaki arazilerimizde kuraklığa dayanıklı yerli ve milli tohumlarla üretim yaparak ülkemize ve şehrimize destek sağlıyoruz. Kulu ilçemizde hasadını yaptığımız aspirlerin de yağını çıkartarak sosyal destek çalışmalarımızda kullanacağız” dedi.

04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Konya Büyükşehir Belediyesi, atıl arazileri tarıma kazandırarak ülke üretimine ve ekonomiye destek sağlamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımda öncü olmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, “Konya, ülkemizin gıda güvenliği ve gıda arzı konusunda çok önemli bir şehir. Bu bilinçle mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait atıl durumdaki arazilerimizde kuraklığa dayanıklı yerli ve milli tohumlarla üretim yaparak, ülkemize, şehrimize ve Konyalı vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz” dedi.


ARAZİLER BOŞ KALMIYOR

Çiftçilerin her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Başkan Altay, “Çalışmalarımız kapsamında hem atıl araziler boş kalmamış oluyor hem de ekim, ilaçlama ve gübreleme gibi işlemlerde yer alan bölgedeki çiftçilerimize ekonomik olarak destek oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız” diye konuştu.


ASPİR KURAKLIĞA DAYANIKLI BİR BİTKİ

Kulu ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’ne ait 800 dekarlık atıl arazide bu yılın mart ayında ekimini gerçekleştirdikleri yağlık bitki olan aspir bitkisinin hasadını yaptıklarını belirten Başkan Altay, “Ülkemizdeki bitkisel yağ talebinin karşılanması ve ayçiçek yağına olan bağımlılığın azaltılabilmesi için, diğer yağ bitkilerinin mevcut ekim alanlarının genişletilmesi önem taşıyor. Aspir, kıraçta çok rahat yetişebilen, kuraklığa dayanıklı, elverişsiz toprak şartlarına adaptasyon kabiliyeti yüksek bir bitkidir. Ayrıca hububat tarımında kullanılan bütün alet-ekipmanlar bu bitkinin tarımında da kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.


TÜM AŞAMALAR TAKİP EDİLDİ

Yapılan çalışmaların karşılığını aldıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Bu doğrultuda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Kulu ilçesi Acıkuyu mahallemizdeki 800 dekarlık tarımsal üretim sahamıza yerli ve yağlık çeşitten aspir ekimini gerçekleştirdik. Kıraç alanda susuz tarım modeliyle üretimini yaptığımız aspir bitkisinin tüm tarımsal üretim aşamaları ziraat mühendisi personellerimiz tarafından takip edildi. Hasat olgunluğuna ulaşan bitkinin hasadını da geçtiğimiz gün yaptık. Hasadı yapılan aspirlerin yağını çıkartarak sosyal destek çalışmalarımızda kullanacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


#susuz tarım
#hasat
#arazi
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