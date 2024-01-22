Suudi Arabistan İsrail ile normalleşme şartını açıkladı

"Bir çözüme giden yolu, çözümü, bir yolu, yani bir iki yıl içinde tekrar burada olmayacağımız yolu bulabilirsek, o zaman her şeyi konuşabiliriz. Ancak 7 Ekim'den önce statükoya geri dönüyorsak -geçmişte gördüğümüz gibi bizi bunun bir başka turuna hazırlayacak şekilde- bu konuşmayla ilgilenmiyoruz."