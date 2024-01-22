Suudi Arabistan İsrail ile normalleşme şartını açıkladı

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Suudi Arabistan
, gerçekçi bir Filistin devleti planı olmadan İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğini veya Gazze'nin yeniden inşasına katkıda bulunmayacağını söylüyor.
CNN'e konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'na
"Filistin devletine giden inandırıcı ve geri döndürülemez bir yol yoksa Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmeyeceğini açıkça mı söylüyorsunuz?"
sorusu soruldu.
Gazze'nin yeniden inşasını finanse etmeyeceğiz
Gazze'nin yeniden inşasını finanse etmeyeceğiz
Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud, "Fayda elde edebilmemizin tek yolu bu, o yüzden evet" diye yanıtladı. Suudi Arabistan'ın Gazze'nin yeniden inşasını finanse edip etmeyeceği sorulduğunda da benzer bir yanıt verdi:
"Bir çözüme giden yolu, çözümü, bir yolu, yani bir iki yıl içinde tekrar burada olmayacağımız yolu bulabilirsek, o zaman her şeyi konuşabiliriz. Ancak 7 Ekim'den önce statükoya geri dönüyorsak -geçmişte gördüğümüz gibi bizi bunun bir başka turuna hazırlayacak şekilde- bu konuşmayla ilgilenmiyoruz."
#Suudi Arabistan
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8 saat önce