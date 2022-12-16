Suudi Arabistan'dan yeni Türkiye kararı: Vatandaşlara büyük kolaylık tanıyacak

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, geçtiğimiz günlerde hac ve umre ziyaretlerine yönelik Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Suudi Arabistan, Türk vatandaşları için umre ziyaretini kolaylaştırmak üzere hazırladığı yeni çalışmanın tanıtımını yaptı.

Suudi Turizm Otoritesi tarafından İstanbul'da dün tanıtım toplantısı düzenlendi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TÜRKİYE İÇİN YENİ KARAR

Toplantıya Suudi Arabistan tarafından Turizm Otoritesi Üst Yöneticisi (CEO) ve Suudi Arabistan'ın umre ziyaretçilerine yönelik kurduğu Nusuk Genel Müdürü Fahd Hamiduddin ile Türkiye'nin önde gelen seyahat ve turizm şirketleri katıldı.

İstanbul'da 50'den fazla ortakla düzenlenen tanıtım toplantısının sonuçlarından duyduğu memnuniyet dile getiren Hamiduddin, ülkesinin Mekke ve Medine'ye gidenlere her türlü kolaylığı sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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Toplantıda, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den ibadet amaçlı Mekke ve Medine'yi ziyaret edenlere yönelik bazı kolaylık sunduğu açıklandı.

48 SAAT İÇERİSİNDE VİZE TEMİN EDİLEBİLECEK

Buna göre Türk vatandaşları, Türkiye'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla turist vizesi alarak Suudi Arabistan'a gidebilecek ya da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Türkiye'de akredite olan seyahat ve turizm ofisleri aracılığıyla da 48 saat içerisinde vize temin edebilecek.

ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler veya Schengen vizesi sahipleri; Cidde, Medine, Riyad ve Dammam şehirlerindeki uluslararası havaalanlarından da vize alabilecek.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Suudi Arabistan Turizm Otoritesi ile ortaklaşa hayata geçirdiği Nusuk platformu aracılığıyla Türk vatandaşlığına sahip olanlar birçok hizmete kolay şekilde erişim sağlayabilecek.

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Nusuk platformu, Türk vatandaşları için oluşturduğu web sayfası "nusuk.sa/tr" aracılığıyla, ziyaretçilerin sitede yer alan mevcut programlardan birini satın alarak umre vizesini alabilmesine ve ayrıca bir dizi hizmetten de faydalanabilmesine imkan sunacak.

RABİA, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye'ye ziyarette bulunan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile 11 Aralık'ta İstanbul'daki bir otelde ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Rabia burada yaptığı konuşmada, "Bu ziyaret aynı zamanda iki ülkenin hükümetleri arasındaki stratejik tarihi ilişkileri, çeşitli alanlarda ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde işbirliğiyle geliştirmeyi hedefliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den kutsal topraklara gelen ziyaretçilerin daha faydalı zaman geçirmeleri için Hac ve Umre Bakanlığındaki ekibiyle sürekli çalışma yaptıklarını vurgulayan Rabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umreyle ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için hazırladıkları platformun (Nusuk) uygulamasını Türkçe olarak hizmete açacaklarını kaydetmiş, 13 Aralık'ta da İstanbul'da bir otelde "Nusuk" platformunun Türkçe internet sitesinin açılış programına katılmıştı.

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