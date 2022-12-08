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POLİTİKA

Uzun zaman sonra bir ilk: Suudi Arabistan'dan kritik Türkiye hamlesi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Suudi Bakan'ın, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin devamı kapsamındaki ziyareti uzun süre sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olma özelliğine sahip olacak.

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Haber Merkezi Diğer
Uzun zaman sonra bir ilk: Suudi Arabistandan kritik Türkiye hamlesi
Türkiye - Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın, 11-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre Bakan Rabia, beraberindeki heyetle geleceği Türkiye'de iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüşecek.

Rabia'nın 11 Aralık'ta başlayacak ziyaretinde, "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde en fazla sayıda Müslüman'ın Haremeyn'i (Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi) ziyaret etmesinin sağlanmasının yanı sıra ibadetlerini kolaylıkla ve huzur içerisinde gerçekleştirmelerine imkan sağlanması" konularının da ele alınacağı aktarıldı.

İlk ziyaret olma özelliği taşıyor

Ziyaretin, "iki ülke liderlerinin büyük desteğiyle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında işbirliği sağlanarak, ortak amaç ve çıkarlara ulaşılması kapsamında yapılacağı" ifade edildi.

Suudi Bakan'ın, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin devamı kapsamındaki ziyareti uzun süre sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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