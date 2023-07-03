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Şuursuzluk ve kötü niyet

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa’daki olaylar üzerinden Türkiye’deki sığınmacılara göndermede bulunanlara tepki gösterdi: “Türkiye’nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa’nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır.

04:00 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Fransa’da yaşanan olaylar sonrasında çıkan tartışmalar hakkında paylaşım yaptı. Çelik, “Türkiye’nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa’nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır.” dedi. Çelik şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin haysiyetli ve ahlaki temele dayanan insani yaklaşımı ile başka ülkelerin sömürgecilik, ırkçı şiddet ve insani dramlarla dolu politikalarını yan yana getirmek bir provokasyondur. Türkiye’yi sömürgeci ülkelerde gerçekleşen ve ırkçı şiddete dayanan köklü sebepleri olan hadiseler üzerinden değerlendirmeye çalışanlar, Avrupa’daki faşistlerle aynı düzlemde durmaktadır.”

O PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa’da yaşananlara benzer olayların Türkiye’de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.


Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?
Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi. Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, gece çıkan olaylarda 1350 araç ateşe verildi ve 234 bina kundaklandı veya zarar gördü. Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılırken, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı. Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı. Peki Fransa’da neler olur, halk neden ayaklandı? Türkiye’den Fransa’ya seyahat uyarısı geldi mi? Macron istifa edecek mi? İşte Fransa’daki olaylarda son durum.


#Fransa
#AK Parti
#Ömer Çelik
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