Taban vitrini beğenmedi

İYİ Parti'den istifa eden parti kurucularından Taylan Yıldız, 'aday sıraları satıldı' iddialarına ilişkin konuştu. "Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim" diyen Yıldız, " Siz bunu bir insanın iki dudağı arasında bırakırsanız, o insana yalvarma suretiyle aday olmaya çalışırsanız her şey olur" ifadelerini kullandı.