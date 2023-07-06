Taban vitrini beğenmedi

Meral Akşener.
Teşkilatlar, yönetimde tepeden inme isimlerin çoğaldığı, buna karşın teşkilattan gelenlerin azaldığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, partide “Yönetimde teşkilatçı kurmay sayısı azaldı” eleştirileri arttı. Tepeden gelen isimlerin eskiden de olduğu ancak yeni divanda daha fazla olduğu eleştirisi yapılıyor. Vitrinde ses getirecek isimlerin olmadığı belirtilerek, “5-6 kişi dışında tanınan
yok” deniyor.
SAHADA ZORLANACAĞIZ
21 kişiden oluşan yeni divanda, siyasetçi ağırlığının azalması da eleştirisi konusu. Siyasete tepeden giriş yapanların parti teşkilatlarını da tanımadığına dikkat çekiliyor. Bunun da teşkilatlarla yönetim arasında hissedilmesinden endişe ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının iyi değerlendirilmediğini ifade eden partililer, 2024 yerel seçimlerinde teşkilatı bilmeyen bir kadro ve siyasetin içinden gelmeyen isimlerle sahada İYİ
Parti’yi zorlukların beklediğini ifade ediyor.