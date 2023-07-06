|
Gündem

Taban vitrini beğenmedi

İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu’nun belirlediği yeni Başkanlık Divanı, tabanda eleştirileri de beraberinde getirdi.

Mehmet Güney
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener.

Meral Akşener.

Teşkilatlar, yönetimde tepeden inme isimlerin çoğaldığı, buna karşın teşkilattan gelenlerin azaldığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, partide “Yönetimde teşkilatçı kurmay sayısı azaldı” eleştirileri arttı. Tepeden gelen isimlerin eskiden de olduğu ancak yeni divanda daha fazla olduğu eleştirisi yapılıyor. Vitrinde ses getirecek isimlerin olmadığı belirtilerek, “5-6 kişi dışında tanınan

yok” deniyor.

SAHADA ZORLANACAĞIZ

21 kişiden oluşan yeni divanda, siyasetçi ağırlığının azalması da eleştirisi konusu. Siyasete tepeden giriş yapanların parti teşkilatlarını da tanımadığına dikkat çekiliyor. Bunun da teşkilatlarla yönetim arasında hissedilmesinden endişe ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının iyi değerlendirilmediğini ifade eden partililer, 2024 yerel seçimlerinde teşkilatı bilmeyen bir kadro ve siyasetin içinden gelmeyen isimlerle sahada İYİ

Parti’yi zorlukların beklediğini ifade ediyor.





#Siyaset
#İYİ Parti
#Meral Akşener
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıtta pompa fiyatları değişiyor (5 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)