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Tabanca ile şaka faciayla sonuçlanıyordu

Tabanca ile şaka faciayla sonuçlanıyordu

18:276/03/2025, Perşembe
DHA
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Arkadaşı tarafından 'şaka' kurşununun hedefi olan vatandaşın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Arkadaşı tarafından 'şaka' kurşununun hedefi olan vatandaşın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'de bir dükkanda bir kişi arkadaşı ile şakalaştığı sırada elindeki tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, arkadaşı ise gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde G.T., tabancayla şaka yaparken silahın ateş alması sonucu kazara arkadaşı K.G.'yı vurdu. K.G. hastaneye kaldırılırken, G.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sırlarında Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. G.T., arkadaşı K.G. ile şakalaştığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun K.G.'ye isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan K.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. G.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Tabanca
#Şaka
#Kocaeli

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