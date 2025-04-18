Tabelasız medikalciden skandal savunma: Satmayacaktık çöpe atacaktık!

Eskişehir’de kayıt dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir medikal firmaya ait depoya düzenlenen operasyonda, ürün takip sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan tıbbi cihaz ve insan sağlığına zarar verebilecek nitelikte ilaçlar ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, 18 Şubat tarihli yazısıyla Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde bulunan bir adreste faaliyet yürüten Neosys Medikal Ltd. Şti.’nin ruhsatsız olarak çalıştığı ve müstakil garajda stok yaptığı bildirildi. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.





275 BİN LİRALIK VURGUN

Polis ekipleri Eskişehir 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 24 Şubat tarihli kararıyla söz konusu adreste arama yaptı. Dış cephesinde iş yeri tabelası bulunmayan binada ‘Neosys’ ibareli koliler tespit edildi. Garajda çok sayıda faturasız tıbbi malzeme ele geçirildi. Aramalarda 7 adet koter cihazı, 43 adet cerrahi alet, farklı ölçülerde toplam 46 adet implant vida, 23 adet biyolojik implant ve 8 kutu ilaç bulundu. Eskişehir Gümrük Müdürlüğü ürünlerin değerinin 275 bin 940 TL olduğu belirlendi. Ayrıca ele geçirilen kolajen içerikli ürünlerin insan sağlığı açısından risk taşıdığı, ürün takip sistemine kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli E.A. hakkında “Kaçakçılık” ve “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma” suçlarından dava açıldı. İfadesinde suçlamaları reddeden E.A, iş yerinin veterinerlik ürünleri ihracatı yaptığını, depoda bulunan ürünlerin ise satışa sunulmayan eski malzemeler olduğunu ve çöpe atılmak üzere tutulduğunu iddia etti. Şüphelinin yargılanmasına Eskişehir 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.



