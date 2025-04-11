Beykoz'da skandal bitmiyor: 11 ton süt kayıp

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni skandallar ortaya çıkıyor. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 13 sanığın ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklu bulunduğu soruşturmada, 1 milyon 470 bin TL’lik kayıp gıdaya 11 bin kg süt de eklendi. 10 ve 11 Aralık 2024'te iki ayrı partide 11 bin kg süt taşınmış gibi kayıt açılan belediyede, taşıma aracı olarak daha önce de gündeme gelen petrol tankeri gösterilmiş.





14 MİLYONU NE YAPTINIZ?

Aralık 2024’te çıkılan “Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı” ihalesini Mali Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi KDV hariç 14 milyon 530 bin TL bedelle kazandı. İhale kapsamında sosyal tesisler için 11 bin kg süt, 15 bin yumurta, 10 bin paçanga böreği, 2 bin 500 donuk pizza ve 20 ton donuk patates gibi ürünler alındı. Ancak ihalenin ardından sosyal tesislerde süt ve temel malzeme eksikliği yaşandığı belirtildi. Vatandaşlar “Süt yok” cevabıyla karşılaşırken, ürünlerin gerçekten alınıp alınmadığı halen belirsiz.





AYNI TANKER

Beykoz Belediyesi'nde 17 Aralık’ta 34 UG6784 plakalı tankerle yapılan hayali sevkiyatlar kayıtlara geçerken, 1 milyon 470 bin TL’lik sebze taşıma faturası kesilmesine rağmen, söz konusu tankerin ilçe sınırlarına hiç girmediği tespit edilmişti. Kayıp 11 tonluk sütün de yine aynı tankerle taşınmış gibi gösterildiği belirlendi. AK Partili Meclis Üyesi Serkan Şahin, belediye meclisinde komisyon kurulmasını önerdi. Teklif, CHP’li üyeler tarafından reddedildi. Belediye yetkilileri ise malzeme eksikliğini tutuklamalar sonrası yaşanan aksaklıklara bağladı.



