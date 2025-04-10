Sosyal tesisler tek tek kapatılıyor: Artık ücretsiz çorba yok

Beykoz Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin, tadilat ve ihale süreçlerinde sorun yaşandığı gerekçesiyle kapatılması, tepkiye neden oldu. Belediyeye ait Gümüşsuyu, Kemankeş, Karlıtepe, Elmasburnu, Çayır restoranları, Kavacık Beykoz Kahvecisi ve ücretsiz çorba ikramı sunulan Beykoz Sofrası kapatıldı. Özellikle ücretsiz çorba ikramının yapıldığı Beykoz Sofrası, ihtiyaç sahiplerinin uğrak noktasıydı.





KAPIDAN GERİ DÖNÜYORLAR

Dün de tesise uğrayanlar çorba içemeden geri dönmek zorunda kaldı. Üniversite hazırlık sınıfı öğrencisi Timur Güven, “Beykoz Sofrası Ramazan'ın başında kapatılmıştı, bir daha açılmadı. Okula gitmeden önce bir tas sıcak çorba içiyordum. Açılsa iyi olur. Yaşlısı genci birçok kişi burada çorba içiyordu” dedi. Emekli Kemal Aktaş, “Buradan fakir fukara faydalanıyordu” derken, bir başka vatandaş da tesisin kapatılmasının üzücü olduğunu söyledi.





SORUŞTURMA BAHANESİ

Sosyal tesislerde kapsamlı bir yenileme süreci planlandığını açıklayan Beykoz Belediyesi, tesislerin ne zaman açılacağına dair ise tarih vermedi. Belediyeden yapılan açıklamada “Belediyemizin geçtiğimiz günlerde geçirmiş olduğu adli soruşturmalar nedeniyle sosyal tesislerimize ilişkin yapılan planlama ve ihale süreçlerinin tamamlanması beklenmektedir. Bu sebeple tesislerimizin bir süre kapalı kalması zorunluluğu doğmuştur” denildi.





SOSYAL TESİSLER NEDEN KAPALI?

Vatandaşların uygun fiyat ve ücretsiz faydalandığı sosyal tesislerin kapatılması, Beykoz Belediyesi Meclis Toplantısı’nda tartışma konusu oldu. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç, işletmelerin tadilat ve teşrifat işlemleri nedeniyle kapatıldığını iddia etti. Kapısında kuyruk olan birçok tesisin kapatılmasının utanç verici olduğu kaydeden AK Partili Meclis Üyesi Gaye Zayıf, “Bu dönemin meclis üyesi olarak hicap duyuyorum” dedi. Tesislerin tamamının yeni olduğunu ve tadilat ihtiyacı bulunmadığını belirten AK Partili Meclis Üyesi Fatih Çelik ise Beykozluların beceriksiz yönetim tavrı nedeniyle cezalandırıldığını söyledi: “Önceki aylarda tadilat gerekçelerinizi gördük. Tüm tesislerimiz tabela değişikliğine maruz kaldı. Beykozlulara Beykoz Kart ile tüm sosyal tesislerde yüzde 25 indirim uyguluyorduk. Siz yüzde 40 indirim sözü vadederek oy istediniz. Bugün geldiğimiz nokta, bırakın fiyatları yarıya indirebilmeyi, sosyal tesislerimiz kapatıldı. Gözbebeği tesislerimiz bugün petrol tankerleriyle sebze meyve taşınmasıyla gündemde.”



