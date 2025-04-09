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Keçiören’in simgesini satıyorlar

Keçiören’in simgesini satıyorlar

Nazife Bardak
04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Keçiören AK Parti Belediye Meclis Üyesi Fatih Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’li üyelerin satış için Belediye’nin SGK borcunu bahane gösterdiğini söyledi.
Keçiören AK Parti Belediye Meclis Üyesi Fatih Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’li üyelerin satış için Belediye’nin SGK borcunu bahane gösterdiğini söyledi.

AK Partili belediyeler döneminde Keçiören’ne kazandırılan eserler CHP’li belediye tarafından tek tek satılmaya başlandı. Keçiören’in simgelerinden Cumhuriyet Kulesi, Keçiören Ihlamur Kasrı ve Ovacık Mahallesi’nde 22 bin metrekare büyüklüğündeki iki arsa satış listesinde. CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın imzasıyla belediye meclisine taşınan satışlar, CHP’li üyelerin oyuyla kabul edildi. Keçiören AK Parti Belediye Meclis Üyesi Fatih Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’li üyelerin satış için Belediye’nin SGK borcunu bahane gösterdiğini söyledi.


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