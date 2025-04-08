CHP Belediye Meclisinde kavga: Ellerini kırarım senin

CHP yönetimindeki Afyonkarahisar Belediyesi’nin belediye meclis toplantısına yaşanan tartışmalar damga vurdu.
CHP yönetimindeki Afyonkarahisar Belediyesi’nin belediye meclis toplantısına yaşanan tartışmalar damga vurdu.
AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici’nin Belediye Başkanı Burcu Köksal’a parmak sallaması üzerine CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Karanfil, “Başkana parmak sallayamazsın, elini kırarım senin” diyerek çıkıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Burcu Köksal, AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Ekici'yi meclisten attırdı.
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