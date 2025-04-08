Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Belediye çalışanlarını tehdit eden CHP'li Korkmaz'a soruşturma

Belediye çalışanlarını tehdit eden CHP'li Korkmaz'a soruşturma

23:108/04/2025, الثلاثاء
AA
Sonraki haber
CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz'ın sözleri nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz'ın sözleri nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, dün Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmasında belediye çalışanlarına yönelik tehditkar ifadeler kullanmıştı. "Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum. Kendilerine gelsinler, sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar." ifadelerini sarf eden Korkmaz hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Korkmaz hakkında soruşturma başlattı.

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz
hakkında, belediye çalışanlarıyla ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı
, Korkmaz hakkında, dün gerçekleştirilen
Beykoz Belediye Meclisi
toplantısında, belediyede görev yapan müdür ve memurlarla ilgili beyanları dolayısıyla soruşturma başlattı.

CHP'li Burak Korkmaz ne demişti?

Korkmaz, 7 Nisan tarihli Beykoz Belediyesi Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "
Biz burada tabi özeleştirimizi de yapacağız. Evet, müdürlükler ve çalışanlar bazında sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum. Kendilerine gelsinler, sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıran arkadaşlarınızın hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Masum arkadaşlar emeğiyle çalışan arkadaşlar burada çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözümü yok. Ama burada önceki yönetimden duran arkadaşlar bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında da gereken işlemleri biz yapmakta özgürüz.
" demişti.


#Burak Korkmaz
#Soruşturma
#Beykoz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Spor canlı izle: Bayern Münih Inter maçı TRT Spor şifresiz canlı yayını izle