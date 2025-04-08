Belediye çalışanlarını tehdit eden CHP'li Korkmaz'a soruşturma

CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz'ın sözleri nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, dün Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmasında belediye çalışanlarına yönelik tehditkar ifadeler kullanmıştı. "Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum. Kendilerine gelsinler, sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar." ifadelerini sarf eden Korkmaz hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Korkmaz hakkında soruşturma başlattı.
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz
hakkında, belediye çalışanlarıyla ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı
, Korkmaz hakkında, dün gerçekleştirilen
Beykoz Belediye Meclisi
toplantısında, belediyede görev yapan müdür ve memurlarla ilgili beyanları dolayısıyla soruşturma başlattı.
CHP'li Burak Korkmaz ne demişti?
CHP'li Burak Korkmaz ne demişti?
Korkmaz, 7 Nisan tarihli Beykoz Belediyesi Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "
Biz burada tabi özeleştirimizi de yapacağız. Evet, müdürlükler ve çalışanlar bazında sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum. Kendilerine gelsinler, sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıran arkadaşlarınızın hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Masum arkadaşlar emeğiyle çalışan arkadaşlar burada çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözümü yok. Ama burada önceki yönetimden duran arkadaşlar bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında da gereken işlemleri biz yapmakta özgürüz.
" demişti.
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