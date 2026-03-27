Tabelaya çarpan araçta can pazarı: İtfaiyeden hayati müdahale

Tabelaya çarpan araçta can pazarı: İtfaiyeden hayati müdahale

00:3327/03/2026, Cuma
AA
Kazada araçta sıkışan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kazada araçta sıkışan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı.

Muğla’da kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarındaki tabelaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan kadın yolcu sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı kadını uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Kazada sürücünün de yaralandığı öğrenilirken, iki yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarında tabelaya çarpan araçta sıkışan kadın yolcu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muslihittin Mahallesi Muğla Çevre yolu mevkisinde S.Ö. yönetimindeki 48 ALB 095 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün de yaralandığı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ve sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



