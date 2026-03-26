Bodrum Yalıkavak’ta 7 motoryatın battığı yangın: Bilirkişi incelemesi başlatıldı

12:3226/03/2026, الخميس
DHA
Marinadaki motoryatta çıkan yangın diğer teknelere sıçramıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki marinada çıkan, 7 motoryatın battığı ve 1 motoryatın da kısmi hasar aldığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve olayın detaylıca incelenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada bağlı bulunan motoryatta 21 Mart'ta saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın talimatıyla Bodrum’dan 1, Güllük’ten ise 2 liman römorkörü ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler de bölgeye gönderildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de denizde önlem aldı. Yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen Sisu, Dadstoy, Sieasta, Floating Asset, Cher, İceberg ve Lulu D Angel isimli motoryatlar battı, Breeze isimli motoryat hafif hasar aldı.

Bodrum Kaymakamlığından açıklama

Olayın ardından Bodrum Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada,
"21 Mart 2026 tarihinde saat 03.40 sıralarında Bodrum Yalıkavak Marina'da bulunan bir motoryatta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiş ve rüzgarın etkisiyle yan tarafındaki teknelere sıçramıştır. Meydana gelen yangında 7 tekne yanarak batmış olup 1 tekne hafif derecede hasar almıştır. Yangın söndürme, tahliye ve emniyete alma çalışmalarında ilgili kurumların müdahalesi sonucunda yalnızca maddi hasar oluşmuş olup, ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Yangın ve batan teknelerden kaynaklı deniz kirliliği meydana gelmiş ve deniz kirliliği yayılmasının önlenmesi maksadıyla deniz yüzeyinde bariyer çekilmiştir. Halihazırda Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından adli ve idari işlemlere devam edilmektedir"
denildi.

Çalışmalar başladı

Yangının ertesi günü, oluşan deniz kirliliği ve tekne enkazlarının kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve marina yetkililerinin koordinasyonunda, alanında uzman lisanslı ekipler bölgeye sevk edildi. Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe müdahale eden ekipler, atıkların yayılmasını önlemek için yoğun mesai harcıyor. Suya gömülen 7 teknenin enkazının çıkarılması için de teknik hazırlıklar sürüyor.

Yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeni ve detaylıca incelenmesi için bir bilirkişi heyeti görevlendirdi.



