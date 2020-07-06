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İSTANBUL

​Tabip odasında düzen değişecek

Tabip odasında düzen değişecek

16 Ağustos tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan İstanbul Tabip Odası seçimlerine adaylığını açıklayan Hekim Hakları Derneği Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Adem Akçakaya, Yeni Şafak’a konuştu. Hekim Hakları Platformu adına yaklaşık 1 yıldır seçim çalışması yürüten Akçakaya, “2004 yılından bu yana seçimleri arkadaşlarımızın oy kullanmaya gelmemeleri nedeniyle kazanamıyoruz ve delege çıkaramıyoruz. Bu sefer farklı olacak, iddialıyız” dedi..

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Prof. Dr. Adem Akçakaya
Prof. Dr. Adem Akçakaya

Mevcut tabip odasının aksine sadece meslek sorunlarıyla ilgilenmeyi vaadeden Akçakaya, “Sağlık sisteminde hekimlerin sorunları çözülmeden tam başarı sağlanamaz. Çünkü şu an kaybedilen itibar, mesleğimizdeki sorunlar, sağlık sistemindeki problemler, hekimlerin durumu ile birebir ilişkilidir. Hekimler sağlık sisteminin dinamosudur. Hekim olmadan sistem çöker” dedi.

HEKİMLERİN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ

Çözümsüzlüğün diyalogla çözüleceğini savunan Akçakaya, “İdarenin, iktidarın iyi yaptığı şeylerde birlikte olalım, yapamadıklarında diyalog içinde olalım. Bizim siyasetle işimiz olmamalı, mesleğe ne katarız buna bakacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin son 15 yılda sağlık alanında önemli atılımlar yaptığını da hatırlatan Prof. Akçakaya, "Sağlık yatırımlarının başarılı olduğunu Covid süreci de destekledi. Ancak hekim ve sağlık çalışanları açısından özlük haklarında çok ciddi kayıp ve eşitsizlikler var. Aynı işi yapan kişiler hem maaşlarında hem de emekli olduklarında adaletsizlikler yaşıyor. Bizim isteğimiz bunları düzeltecek güçlü bir meslek odası oluşturmak. Etkin bir tabip odası için her kesimin temsil edilmesini sağlamalıyız. Hekimlerin adil, liyakata dayalı, emeğinin karşılığını aldığı, huzur içinde çalışabileceği bir ortam oluşturmak meslek odalarının temel görevidir. Biz bunun için göreve talibiz ” şeklinde konuştu.

İSTANBUL VE ANKARA KRİTİK ÖNEMDE

Yapısal anlamda da değişikliğe gidileceğini kaydeden Akçakaya, “1 oy farkla seçim kazanan kişiler tüm yetkiyi elinde bulundurarak diğerlerini dışlıyor. 35 bin hekimin bulunduğu camiada 4-5 bin oyla yönetim seçiliyor. İstanbul ve Ankarayı kazanan 60-70 kadar delege göndererek Türk Tabipleri Birliği’nde de söz sahibi oluyor. Katılımcı, çoğulcu, siyasetten uzak, herkesin sesini duyurabileceği bir yönetim vaat ediyoruz. Şu anki yapı marjinal söylemlerle dikkat çekiyor. Kişisel olarak herkes istediği şeyi savunabilir ama bunları konuşmak meslek örgütlerinin işi değil. “Yapılmayanı yapmaya, çözülmeyeni çözmeye geliyoruz” diyerek yola çıktık. Bu meslek için yapılması gereken birçok şey var ama hiçbiri yapılmıyor. Biz gerçekten meslektaşlarımızın mağduriyetleri ve sağlık sisteminin sorunlarıyla ilgileniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

HEKİMLERE AÇIK ÇAĞRI

Yönetimin çoğulcu bir katılımla seçilmesi gerektiğini savunan Prof.Akçakaya, 16 Ağustos’ta Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek seçimlere tüm hekimlerin katılması yönünde çağrıda bulundu.

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