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POLİTİKA

Tabipleri Birliği Başkanı PKK paçavrasında TURKOVAC’ı kötüledi

Türkovac’a “solüsyon sıvı” deyip itibarsızlaştırmak isteyen Türk Tabipleri Birliği, yerli aşıyı şimdi de terör örgütü PKK'nın paçavrası Yeni Özgür Politika'da kötüledi. Geçmişte teröristbaşı Öcalan için özgürlük isteyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, örgütün sözde gazetesine "Aşı milliyetçiliği yapamayız" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tabipleri Birliği Başkanı PKK paçavrasında TURKOVAC’ı kötüledi
Şebnem Korur Fincancı

Türkiye, Türkovac ile Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri oldu. Ancak salgının başından beri Kovid’le mücadeleyi sekteye uğratmak için seri yalanlara başvuran Türk Tabipleri Birliği, yerli aşının üretimi sonrası Turkovac’ı hedefe koydu.

İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Dün ‘neden kendi aşımız yok’ diyen TTB, bugün yerli aşıyı itibarsızlaştırma propagandasına başladı. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, “Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” demişti.

  • Salgının ilk dönemlerinde ise Türkiye, Çin ile aşı görüşmeleri yaparken, ‘aşı yok’ diye propaganda yapan TTB, aşı tedarik edildiğinde ise ‘Faz-3 çalışmasında az denek kullanılmış’ diyerek vatandaşı tereddütte bırakmaya çalışmıştı.

PKK PAÇAVRASINA KONUŞTU

Alman medyasının da yerli aşıyı kötülemek için referans gösterdiği TTB yönetimi şimdi de PKK'nın sözde gazetesi Yeni Özgür Politika'da Türkovac'ı kötüledi. Terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK paçavrasına "Aşı milliyetçiliği yapamayız" dedi.

TERÖR DOSYASI KABARIK

Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK’ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG’nin sözde eş başkanına ‘barış ödülü’ verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini ‘terör’ olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye’nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.

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