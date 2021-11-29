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İSTANBUL

'Tabuta Sığmayanlar' programı gençler ile buluştu: Şehit Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk yâd edildi

Şehit Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün ailesi, Ensar Vakfı'nın düzenlediği programda liseli öğrencilerle bir araya geldi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde teröristlerin bomba yüklü tankerle düzenlediği saldırıda şehadete eren Sezgin Burak Cantürk'ün ailesi şehadet haberini aldıkları günü 'Tabuta Sığmayanlar' programına anlatmıştı.

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Haber Merkezi AA
Tabuta Sığmayanlar programı gençler ile buluştu: Şehit Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk yâd edildi
Şehit Uzman Çavuş Cantürk'ün ailesi öğrencilerle bir araya geldi.

Ensar Vakfı Beykoz şubesinin düzenlediği "Şehidimin Ardından" programıyla şehit Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün ailesiyle liseli öğrenciler bir araya geldi.

Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Diyarbakır'da 2016 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrası şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk anlatıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Tabuta Sığmayanlar" belgeselinin gösterimi de yapılan etkinlikte Şehit Cantürk'ün babası Ali Cantürk, oğlunun şehit haberini aldığı günü şöyle anlattı:



"Televizyonda Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'nın jandarma karakoluna saldırı düzenlediği alt yazı olarak geçiyordu. Ben karakolu aradım, oğluma ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Damadım da Ankara'da jandarma. Bir saat sonra beni aradı. Başka bir odaya geçtim onunla konuştum. Ağzında bir şeyler geveliyordu. 'Oğlum, eğer saldırıda şehit olan Burak ise söyle bana' dedim. O da 'Evet' dedi. Ancak öyle bir duygu oluyor ki sanki başka bir alemdeydim. Biraz sonra kendime geldim. Sonra annemin ve eşimin yanına geçtim, oturduğumuz yerdeki jandarma gelip eşime haber verdi. Metanetliydik."

Kendisinin de şehit hikayelerinin anlatıldığı bir program yapma gibi hayali olduğunu dile getiren Cantürk, gençlerin bayrak, ezan, vatan sevgisiyle yetiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cantürk, "Bulunduğumuz coğrafya hem zor hem de dünyanın en güzel coğrafyası. Bizi burada barındırmak istemeyen o kadar çok düşmanı var ki. Bizler sürekli kenetlenerek 'önce vatan' diyelim. Dünya milletlerinin hepsinin gözü bizde. Öyle bir mirasa sahibiz ki yeryüzünde nizami devletler kuruldu kurulalı kadim Türk milletleri olmuştur ve dünyaya nizam vermiştir." diye konuştu.

Ensar Vakfı Beykoz Şube Başkanı Bilal Habeş Açılan da liselilere yönelik yaptıkları programla ilgili, "Bütün çalışmalarımız, gayretimiz Türk gençliği için. Bir çalışma başlattık bu topraklar, bu bayraklar için bedel ödemiş abileriniz ve ablalarınızı sizlere tanıtmak ve onların belki hatırasını gönüllerde yad etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, kura ile 5 öğrenciye kitap hediye edildi.

Programa, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, şehit Cantürk'ün annesi Döndü Cantürk, Tabuta Sığmayanlar belgeseli yönetmeni Ender Çınar ve öğrenciler katıldı.

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