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Taciz ateşinde 2 şehit

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinden acı haber geldi. PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu piyade sözleşmeli erler Hasan Taş ve Furkan Günergök şehit düştü.

04:00 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hasan Taş, Furkan Günergök.

Hasan Taş, Furkan Günergök.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu 2 Mehmetçik şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök’ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadesi kullanıldı.



#Şehit
#Hasan Taş
#Furkan Günergök
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