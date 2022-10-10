Taciz atışları cezasız kalmıyor: Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, ''Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi'' sözleri yer aldı.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QCUjxXpMjZ
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.