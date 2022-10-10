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ANKARA

Taciz atışları cezasız kalmıyor: Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, ''Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi DHA
Taciz atışları cezasız kalmıyor: Suriyenin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, ''Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi'' sözleri yer aldı.

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