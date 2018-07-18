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İSTANBUL

Tacizci adama meydan dayağı

Tacizciye meydan dayağı

İstanbul’da 12 yaşındaki kız çocuğunu telefonla taciz eden 73 yaşındaki A.S., çocuğun ailesi tarafından beyzbol sopalarıyla öldüresiye dövüldü. Kızını taciz eden adamı döven acılı baba, yaşlı tacizciye "O Eylüller, Leylaların olaylarından hiç mi akıllanmadınız?" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Tacizle suçlanan adamı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.
Tacizle suçlanan adamı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşlı bir adam, rastgele çevirdiği telefon numarasına cinsel içerikli fotoğraflar atarak ahlaksız tekliflerde bulundu.

Telefonun diğer ucunda ise bir kız çocuğu vardı. Yaşadığı olaydan dolayı korku duyan küçük kız durumu babasına anlattı.

Baba, bir süre kızının ağzından tacizci ile konuşarak buluşma ayarladı.

Buluşma yerinde linç girişimi

  • İstanbul Gaziosmanpaşa'da buluşma yerine gelen tacizciye, küçük kızın ailesi tarafından sokak ortasında linç girişiminde bulunuldu. Anne, elindeki beyzbol sopası ile kızına cinsel içerikli fotoğraf gönderip taciz eden zanlıyı buluşma noktasında linç etmek istedi.

Gözaltına alındı

Sabah'ın haberine göre; Kızına cinsel içerikli fotoğraflar gönderip tacizde bulunan 73 yaşındaki zanlı A.S., baba tarafından sokak ortasında darp edildi. Baba, yaşlı tacizciye "O Eylüller, Leylaların olaylarından hiç mi akıllanmadınız?" diyerek elindeki beyzbol sopası ile meydan dayağı attı.

Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraflar gönderip daha sonra buluşma yerinde kız çocuğunu eliyle taciz ettiği sırada babası ve annesi tarafından linç edilmeye çalışılan A.S., İstanbul Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen adama meydan dayağı!
OYNAT 01:14
2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen adama meydan dayağı!
Gaziantep'in Konak Mahallesinde 2 çocuğu taciz ederken yakalandığı iddia edilen bir şahıs mahalleli tarafından tokat ve yumruklarla darp edildi. Çevredeki vatandaşların kaydettiği görüntüler sosyal medyada yoğun paylaşım ve yorumlara neden oldu.
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