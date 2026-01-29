Tacizciyi korudunuz bari mağdura saldırmayın

İBB’nin önceki gün düzenlediği basın toplantısında ‘her şey tutanak altında ve aileye bildirildi’ şeklinde basına servis ettiği tutanakta, mağdur çocuğun yalnızca baş harflerinin yer alması tutanağın düzmece olduğu iddialarını kuvvetlendirdi. Minik U.’nun ailesi, “Tutanak tutuldu deyip duruyorlar. Ama yalan. Hangi okulda tutanak tutarken çocuklar baş harfleriyle yazılır. Tutanağın sonradan tutulduğu bariz” dedi. Aile böyle bir tutanağın kendilerine verildiği iddiasını reddederken, “Darpla ilgili bize verilen ve bizim imzaladığımız bir tutanak yok. 2 Aralık’ta kamerayı izlemek için doldurduğumuz dilekçe ve 24 Aralık’ta kamera görüntülerini izlettiğimize dair tutanakta imzamız var. Darpla ilgili tutanak yok” diye konuştu.