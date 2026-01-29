Tacizciyi korudunuz bari mağdura saldırmayın

İBB, Güzeltepe ÇEM’deki istismar skandalında tacizci spor öğretmenine sahip çıkarken, 3 yaşındaki mağdur U.’nun ailesini de hedef göstermeye başladı. Ailenin avukatı İbrahim Erdoğan, İBB’nin kendini haklı göstermek için yayınladığı görüntülerin tahrif edilmiş olduğunu ve çocuğun adının deşifre edildiğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’ndeki (ÇEM) darp ve istismar iddialarına ilişkin kendini savunmak amacıyla mağdur çocuğa ait kamera görüntülerini paylaşması yeni bir krizi beraberinde getirdi. Mağdur ailenin rızası olmadan servis edilen görüntülerde çocuğun yüzünün açık şekilde yer alması tepki çekti.
GİZLİLİK İHLAL EDİLDİ
Çocuklarının darp ve istismara uğradığını iddia eden ailenin avukatı İbrahim Erdoğan, kreşte çocuğa ait güvenlik kamerası görüntülerinin ailenin bilgisi ve rızası olmadan hukuka aykırı biçimde paylaşıldığını, konuyla ilgili yasal süreç başlatacaklarını bildirdi. Mağdur ailenin avukatı Av. İbrahim Erdoğan, söz konusu görüntülerin “ailenin açık rızası ve bilgisi olmaksızın, hukuka aykırı şekilde servis edildiğini” belirterek, bunun kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize bir girişim olduğunu savundu. Erdoğan, İBB’nin kendini aklamak adına aileyi ve çocuğu bir kez daha mağdur ettiğini ifade etti. Av. Erdoğan, yazılı açıklamasında yayımlanan görüntülerin tahrif edilerek ve bağlamından koparılarak servis edildiğini vurguladı.
Devam eden ceza soruşturmasının gizliliğinin açıkça ihlal edildiğini belirten Erdoğan, mağdur çocuğun adının maskeleme yapılmadan yayımlanmasının basın kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olduğunu kaydetti. Bu yayınlarla çocuğun özel hayatının gizliliği, kişilik hakları ve üstün yararının ağır biçimde ihlal edildiği ifade edildi.
GÖRÜNTÜ KESİLEREK PAYLAŞILMIŞ
Açıklamada, söz konusu yayınların Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği ve Türk Ceza Kanunu’nun 285’inci maddesi kapsamında suç teşkil ettiği belirtildi. Avukat Erdoğan, görüntülerdeki konuşmaların bilinçli biçimde kesildiğini, yapılan montajlarla kamuoyunun yanıltılmak istendiğini ileri sürdü. Bu duruma ilişkin tüm delillerin savcılığa sunulacağı bildirildi. Görüntüleri temin eden, yayan ve kullanan medya kuruluşları hakkında hukuki ve cezai süreç başlatılacağı duyuruldu.
Açıklamada, soruşturmayı algı yoluyla etkilemeye çalışan kişi ve çevreler hakkında tüm yasal hakların kullanılacağı ifade edildi.
İzinsiz kayıt saklamak açık hukuk ihlali
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İBB kreşlerindeki kamera kayıtlarının üç ay saklandığı yönündeki açıklamasının ardından hukukçu Cüneyt Altıparmak değerlendirmelerde bulundu. Altıparmak, kayıtların olağan sürenin üzerinde saklanmasının KVKK açısından ciddi sorunlar barındırdığını belirterek, görüntülerin kesilmiş olması delil karartma ihtimalini gündeme getirdi. Böyle bir durumun, iddiaların organize biçimde gerçekleştiği yönündeki şüpheleri güçlendireceğini ifade etti. Hak ve Adalet Derneği Genel Başkanı Av. Bülent Demir ise kamera kayıtlarının yasal sürenin üzerinde saklanmasını skandal olarak değerlendirdi. Demir, kişisel verilerin hangi gerekçeyle bu kadar uzun süre muhafaza edildiğinin açıklanması gerektiğini belirterek, açık bir hukuk ihlali bulunduğunu ve sürecin yasal merciler önünde takipçisi olacaklarını söyledi.
Paylaştıkları tutanak düzmece
- İBB’nin önceki gün düzenlediği basın toplantısında ‘her şey tutanak altında ve aileye bildirildi’ şeklinde basına servis ettiği tutanakta, mağdur çocuğun yalnızca baş harflerinin yer alması tutanağın düzmece olduğu iddialarını kuvvetlendirdi. Minik U.’nun ailesi, “Tutanak tutuldu deyip duruyorlar. Ama yalan. Hangi okulda tutanak tutarken çocuklar baş harfleriyle yazılır. Tutanağın sonradan tutulduğu bariz” dedi. Aile böyle bir tutanağın kendilerine verildiği iddiasını reddederken, “Darpla ilgili bize verilen ve bizim imzaladığımız bir tutanak yok. 2 Aralık’ta kamerayı izlemek için doldurduğumuz dilekçe ve 24 Aralık’ta kamera görüntülerini izlettiğimize dair tutanakta imzamız var. Darpla ilgili tutanak yok” diye konuştu.