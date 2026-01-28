İstanbul Valiliği İBB'nin 'kreş'lerini denetleyecek: Başıboşluk bitecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) denetimden kaçmak amacıyla Çocuk Etkinlik Merkezi (ÇEM) adını verdiği kreşlerde darp ve taciz iddiaları sonrası yeni dönem başlıyor. Yaklaşık bir haftadır gündemde olan olayın ardından İstanbul Valiliği, İBB inisiyatifiyle açılan tüm okul öncesi eğitim merkezlerine yönelik kapsamlı denetim başlattı.

DENETİMLER İKİ AŞAMADA YÜRÜTÜLECEK

Valilik tarafından başlatılan denetimlerin ilk aşamasında, ÇEM’lerde kaç çocuğun bulunduğu, hangi yaş grubuna hizmet verildiği ve merkezlerin hangi hukuki statüyle faaliyet gösterdiği incelenecek. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim veren merkezlerin mevzuata uygun biçimde açılıp açılmadığı, ruhsat ve yetki durumları tespit edilecek. İkinci aşamada ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın yetki alanına giren kriterler doğrultusunda daha detaylı incelemelere geçilecek. Bu süreçte personel yeterlilikleri, güvenlik soruşturmaları, bina ve fiziki şartlar, eğitim programları ve çocuk güvenliğine ilişkin uygulamalar denetime tabi tutulacak.

KAÇAK YOLLARLA İŞLETİLİYOR

Millî Eğitim Bakanlığı, İBB’nin söz konusu merkezleri mevzuat dışında ve denetimden kaçacak şekilde işlettiğini bildirdi. Bu merkezlerde uygulanan müfredatın, görev yapan personelin yetkinliğinin ve güvenlik soruşturmalarının yapılıp yapılmadığının bilinmediği belirtildi. Etkinlik merkezlerinde hangi yaş grubuna hizmet verildiğine dair bilgilerin de bulunmadığı ifade edildi. Yetkililer, bu belirsizliğin İBB’nin süreci mevzuat dışı yürütmesinden kaynaklandığını vurguladı.

İSMİ DEĞİŞTİR DENETİMDEN KAÇ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, 0-6 yaş grubuna hizmet veren tüm kuruluşların Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mevzuatına göre açılması ve denetlenmesi gerektiğini belirtti. Yetkililer, bu merkezlerin kamuoyuna kreş olarak tanıtıldığını, ancak fiilen “Çocuk Etkinlik Merkezi” adı altında hizmet verdiğini, bu yöntemle denetim mekanizmasının dışına çıkıldığını kaydetti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin de benzer hizmet sunduğu, ancak gerekli ruhsatları alarak mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterdiği ve düzenli denetime tabi olduğu belirtildi.

İBB HİÇBİR KRİTERE UYMUYOR

Resmî kreşlerde ortak alanlarda kamera sistemi zorunlu ve kayıtlar denetime açıkken, İBB merkezlerinde bu uygulamanın bulunmadığı belirtiliyor. Mevzuata göre kreşlerde çalışan personelin okul öncesi eğitimi veya çocuk gelişimi mezunu olması ve her 20 çocuk için bir eğitmen bulunması gerekirken, İBB merkezlerinde personel niteliğinin belediye iç düzenlemelerine bırakıldığı belirtiliyor. Son olayda, minik U’nun 33 kişilik sınıfta tek bir eğitmenle eğitim gördüğü ortaya çıkmıştı.





İBB’den benzer savunma

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ilk sözü alan Aslan, “Kreş mi? Çocuk Eğitim Merkezi mi” muammasına açıklık getirmeye çalıştı. Aslan, “İBB’yi siyaseten hedef alan bir propaganda yürütülüyor. Burası kreş mi merkez mi deniliyor. Aileler çocuklarını bırakacak yer arıyor. Biz de bir devlet kurumu olarak bu hizmeti veriyoruz” dedi. Aslan’ın ardından konuşan Demir ise, Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı raporlarına karşılık yuvaların ruhsatsız olduğu iddialarını reddetti. Demir, söz konusu yuvaların okul öncesi eğitim kurumu olmadığı ve belediyelerin sosyal hizmet sunma yetkisi kapsamında faaliyet gösterdiğini belirterek, işletmenin hukuki bir şekilde işletildiğini savundu.

OLAYI ÖĞRETMEN FARK ETTİ İDDİASI

Olayın ailenin beyanıyla değil, öğretmenin dikkatiyle ortaya çıktığını ifade eden Demir “Görevli öğretmenimiz, çocuğu giydirirken göğsündeki morluğu fark ederek, tutanak altına almış ve yine kamera kayıtlarından görüleceği üzere, aynı gün çocuğumuzun ailesini bilgilendirmiştir” dedi. Demir, “Adli sürecin sağlıklı yürütülmesi ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla, ilgili öğretmenimiz soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmıştır” diyerek hızlı aksiyon aldıklarını vurguladı.

ANNE: OLAYI BİZ FARK ETTİK

Minik U’nun annesi, olayı kendisinin fark ettiğini, öğretmeni ile konuşmaya gittiğini ve darp raporu aldığını, kendisinin imzası ve şahitliği altında kreşte hiçbir tutanağın tutulmadığını ifade etmişti. U’nun annesi, darp raporu almaya gittiklerinde dahi, “Önemli bir şey değil almanıza gerek yok” diyerek kreş öğretmenlerinin kendilerini caydırmaya çalıştığını kaydetti.



