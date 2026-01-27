Bakan Göktaş'tan İBB'ye sert çıkış: Yasal olmayan kreşlerde başka mağduriyetler de var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait ruhsatsız bir çocuk etkinlik merkezinde 3 yaşındaki bir çocuğun istismar ve şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Göktaş, söz konusu iddiaların yalnızca tek bir vakayla sınırlı olmadığını belirterek, İBB’nin yasal olmayan biçimde işletmeye çalıştığı kreşlerde başka çocukların da mağdur edildiğinin bilindiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Göktaş, yaşananların toplumsal vicdanı derinden yaraladığını ifade ederek, iddiaların hem Bakanlığa hem de yargı mercilerine intikal ettiğini ve sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Göktaş, benzer vakaların tamamının Bakanlık ve adli makamlar tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

"Ciddi iddialara rağmen kamuoyunu rahatlatacak bir tutum sergilenmedi"

Böylesine hassas bir konuda siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, ciddi iddialara rağmen kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilenmemesini eleştirdi. Konunun siyasi polemiklere çekilmesini “kabul edilemez” olarak nitelendiren Göktaş, asıl yapılması gerekenin çocuk güvenliğini esas alan, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun kurumlar oluşturmak olduğunu söyledi.

"Çocuklar söz konusu olduğunda sıfır tolerans esastır"

Çocuklarla ilgili en küçük riskin bile derhal müdahale gerektirdiğini belirten Göktaş, “Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir gecikme kabul edilemez. Sıfır tolerans esastır” ifadelerini kullandı. Bu tür vakaların görmezden gelinemeyeceğini, üzerinin örtülemeyeceğini ve normalleştirilemeyeceğini vurguladı.

"Hiçbir vakaya sessiz kalmadık sonuna kadar takipçisi olacağız"

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak bugüne kadar hiçbir iddiayı yok saymadıklarını ve hiçbir vakaya sessiz kalmadıklarını belirterek, söz konusu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve çocuklar ile ailelerinin yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti.





