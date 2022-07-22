Gündem Tahıl koridoru için imzalar atıldı Denetim İstanbulda kurulacak merkezde yapılacak
POLİTİKA

Tahıl koridoru için imzalar atıldı: Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak

Karadeniz'de güvenli koridor oluşturacak plan imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreninde konuştu. Erdoğan, ''Bu girişime vesile olmanın mutluluğu içindeyiz. Gıda enflasyonunun çözümüne yardımcı olacağız. Milyarlarca insanın açlık tehlikesinin önüne alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Gemi trafiği ile dünyaya nefes borusu açmış olacağız. Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak. Gemilerin çıkışından intikaline mutabakata varıldı. Savaş sadece tarafları değil tüm insanlığı etkiliyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz'' dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Küresel gıda krizinin çözümünün Ukrayna’nın ve Rusya’ın gıda ve gübre ürünlerine ulaşılmasından geçtiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu. Bu anlaşma küresel gıda arzındaki açığı kapatacak. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çabaların için çok teşekkür ederiz. Bu anlaşma dünya için imzalanıyor'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tahıl koridoru için imzalar atıldı: Denetim İstanbulda kurulacak merkezde yapılacak
İstanbul'da tarihi anlaşma.

Bugün İstanbul'da tarihi bir gün yaşandı. Dünyada büyük kriz haline gelen tahıl sorunu çözüldü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen törende, Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin tarihi anlaşmayı Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres imzaladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşma yaptığı törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve ilgili ülkelerin temsilcileri katıldı.

DHA

"Karadeniz'den dünyanın birçok bölgesine nefes borusu açmış olacağız"


Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Medeniyetlerin ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'a hoş geldiniz. Mart'ta yaptığımız toplantının ardından tekrar bir aradayız. Siz değerli dostlarımızı bir başka tarihi günde misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: Karadeniz'den dünyaya nefes borusu olacak
OYNAT 02:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: Karadeniz'den dünyaya nefes borusu olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreninde yaptığı konuşmada, tahıl sevkiyatının önemine vurgu yaparak, 'Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.' dedi.

DHA

Erdoğan, "Gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok bölgesine nefes borusu açmış olacağız. Son derece önemli planın icrası İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. 4 ay önce yine İstanbul'da yapılan toplantıda mesafe kat etmiştik. O toplantı sonrasına meydana gelen gelişmeler çatışmaları körükledi. Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını ifade ediyoruz. 5 aydır devam eden çatışmalar ve küresel etkileri ne yazık ki öngörümüzü doğruluyor. Silahların susması uzadıkça insani kayıplar da artıyor.


DHA

Savaş dünyanın en ücra köşesindekiler de dahil tüm insanları olumsuz etkiliyor. Bu gidişatın mukadder olmadığına da inanıyoruz. Bu çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bugün Rusya ve Ukrayna tarafı ile İstanbul'da atmakta olduğumuz adımı, barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Savaş nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacaktır. Sürecin bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu
GÜNDEM
BM Genel Sekreteri Guterres'ten tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu

Guterres: Türkiye hükümetine güveniyoruz


BM Genel Sekreteri António Guterres ise "Bu anlaşma kolay şekilde sağlanmadı. Ciddi çabalar sayesinde, tüm tarafların uzun mesai sayesinde bu sonuca vardık. Buradaki kararlılık hiç olmadığı kadar önemli. Bu girişim uygulanmalı. Türkiye hükümetine güveniyoruz. Hükümet buradaki kritik rolünü sürdürmeli. Bugün ortak bir koordinasyon merkezinin açılışını duyuracağız. Lütfen sözlerinizde durun dedim. Barış için de aynı şey geçerli. Kanlı savaş yürüten iki taraf arasında imzalanan bir anlaşma. savaş devam ediyor, insanlar ölüyor" dedi.


Tahıl koridoru tamam: Anlaşmaya varıldı
EKONOMİ
Tahıl koridoru tamam: Anlaşmaya varıldı

Tahıl koridoru için imzalar atılıyor
GÜNDEM
Tahıl koridoru için imzalar atılıyor

Tahıl koridoru için güzergah aranıyor
GÜNDEM
Tahıl koridoru için güzergah aranıyor
Tarihi bir adım

'Tarihi bir adım'

​TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı.
İstanbulun yanı başında

İstanbul'un yanı başında

Kanara Kanyonu doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden.
İstanbulda tarihi gün

​Dolmabahçe'de tahıl koridoru için imzalar atılıyor.

Türkiye'nin her yerinden talep var.

​Liste belli oldu: 'Kesişme-İyi ki Varsın Eren' çok sevildi.

Dünyanın gözü önünde öldürülmüştü: Japonya ikiye bölündü.

Yaşlı adamın evinin bahçesinde bulundu: Her şeyi oğluna bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşacak imzaları atacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.