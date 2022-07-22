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ANKARA

Tahıl koridoru için imzalar atılıyor

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla bugün saat 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Tahıl koridoru için imzalar atılıyor
Antonio Guterres-Recep Tayyip Erdoğan

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni bugün İstanbul’da yapılacak. İmza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla bugün saat 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye, Rusya, Ukrayna’dan askeri heyetler ve BM temsilcileri geçtiğimiz hafta İstanbul’da Kalender Kasrı’nda buluşmuş, limanlarda bekleyen tahılın Karadeniz ve Türkiye üzerinden dünya pazarına sunulması için temel teknik konularda mutabakata varılmıştı.

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Dolmabahçe'deki imza törenine Erdoğan ve Guterres katılacak.

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